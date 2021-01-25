Кабинет министров в ближайшее время подготовит основу для годового тарифа на газ. Участие в этом процессе также примут народные депутаты, поставщики голубого топлива и энергетический регулятор (НКРЕКП).

Источник: 24 канал

Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас основным является месячный продукт. Соответствующее заявление глава правительства сделал во время согласительного совета депутатских фракций и групп в Верховной Раде 25 января.

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В то же время премьер-министр отметил, что и для Европы, и для украинцев удобнее годовой продукт, который легко прогнозировать и легко рассчитывать.

Люди не будут иметь стресс, когда ежемесячно цена будет меняться в ту или иную сторону и это трудно прогнозировать,

– отметил он.

Кроме этого, Шмыгаль добавил, что Кабмин будет инициировать законодательные изменения, в соответствии с которыми облгазы смогут уменьшить свой тариф на распределение газа.

Снижение цены на газ в Украине: коротко

В Украине с 1 января 2021 года выросла цена на газ для населения. Из-за этого по многим городам страны прокатилась волна "тарифных" протестов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 13 января поручил на период карантина уменьшить цену до 6,99 гривны за кубический метр.

Кабмин 18 января принял решение ввести государственное регулирование цены на газ.

По словам главы правительства, цена на голубое топливо в среднем снизится на 30%, а для некоторых семей – на 40%.

НКРЕКП 19 января одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов.

Цены упали на 5 – 30% и отныне составят 1,66 – 1,79 гривны без НДС.

Какой будет цена на газ во время карантина / Инфографика 24 канала