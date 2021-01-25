Правительство подготовит основу для годового тарифа газопоставщиков: детали
Кабинет министров в ближайшее время подготовит основу для годового тарифа на газ. Участие в этом процессе также примут народные депутаты, поставщики голубого топлива и энергетический регулятор (НКРЕКП).
Источник: 24 канал
Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас основным является месячный продукт. Соответствующее заявление глава правительства сделал во время согласительного совета депутатских фракций и групп в Верховной Раде 25 января.
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В то же время премьер-министр отметил, что и для Европы, и для украинцев удобнее годовой продукт, который легко прогнозировать и легко рассчитывать.
Люди не будут иметь стресс, когда ежемесячно цена будет меняться в ту или иную сторону и это трудно прогнозировать,
– отметил он.
Кроме этого, Шмыгаль добавил, что Кабмин будет инициировать законодательные изменения, в соответствии с которыми облгазы смогут уменьшить свой тариф на распределение газа.
Снижение цены на газ в Украине: коротко
- В Украине с 1 января 2021 года выросла цена на газ для населения. Из-за этого по многим городам страны прокатилась волна "тарифных" протестов.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 13 января поручил на период карантина уменьшить цену до 6,99 гривны за кубический метр.
- Кабмин 18 января принял решение ввести государственное регулирование цены на газ.
- По словам главы правительства, цена на голубое топливо в среднем снизится на 30%, а для некоторых семей – на 40%.
- НКРЕКП 19 января одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов.
- Цены упали на 5 – 30% и отныне составят 1,66 – 1,79 гривны без НДС.
Какой будет цена на газ во время карантина / Инфографика 24 канала
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