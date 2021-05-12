Больше всего изменения "ударят" по империи олигарха Рината Ахметова. Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина сообщил, что законопроект увеличит ежегодные поступления в бюджет на 60 миллиардов гривен.

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Сразу хочу отметить, что мы не повышаем общегосударственные налоги для людей или бизнеса – изменения не коснутся ФЛП, или малого и среднего бизнеса. Мы закрываем пробелы в Налоговом кодексе, которые позволяли крупному бизнесу не платить налоги в Украине,

– пояснил Шмыгаль.

Сейчас на сайте правительства финальная версия документа не опубликована. Однако, по данным "Экономической правды", он не претерпел существенных изменений.

Что предусматривает постановление правительства