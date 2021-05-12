Больше всего изменения "ударят" по империи олигарха Рината Ахметова. Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина сообщил, что законопроект увеличит ежегодные поступления в бюджет на 60 миллиардов гривен.
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Сразу хочу отметить, что мы не повышаем общегосударственные налоги для людей или бизнеса – изменения не коснутся ФЛП, или малого и среднего бизнеса. Мы закрываем пробелы в Налоговом кодексе, которые позволяли крупному бизнесу не платить налоги в Украине,
– пояснил Шмыгаль.
Сейчас на сайте правительства финальная версия документа не опубликована. Однако, по данным "Экономической правды", он не претерпел существенных изменений.
Что предусматривает постановление правительства
- Документ предусматривает увеличение ренты за добычу железной руды. Почти все предприятия, добывающие железную руду, принадлежат олигархам, а более половины – Ахметову.
- Введение акцизного налога на продажу "зеленой" электроэнергии. Диапазон ставки – от 3,2% до 40%, точные цифры пока неизвестны. Больше всего это решение затронет энергохолдинг ДТЭК Ахметова.
- Отмена льготы по уплате земельного налога для горнодобывающих предприятий. Говорится о компаниях, которые добывают полезные ископаемые и разрабатывают месторождения.
- 5% акциза хотят перевести из розничной продажи табачных изделий на крупных игроков. Так в бюджет планируют получить 1,9 миллиарда гривен
- Отменить мораторий на индексации нормативной денежной оценки земель, от которой зависят размер налогов сельхозпроизводителей и арендная плата за пользование землей. От этого правительство ожидает дополнительных 3,4 миллиарда гривен ежегодно.
- Повышение ставки единого налога для отраслевых плательщиков четвертой группы, кроме производителей, работающих в теплице и кроме водного фонда. Это придаст 5,3 миллиарда гривен в бюджет.
- Увеличение налога за продажу более одного объекта недвижимости.
- Запрет крупным налогоплательщикам относить все убытки прошлых лет для уменьшения базы налогообложения.