Соответствующий закон о Бюро экономической безопасности Украины Верховная Рада приняла еще 28 января. А в марте состоялось подписание документа.

Важно Налоговая милиция уходит в прошлое, – Шмыгаль о создании Бюро экономической безопасности

На заседании правительства 12 мая вынесли проект постановления. Им предусмотрено, что Бюро будет центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется правительством. Также на него будут полагаться задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства.

Почему это важно

Создание Бюро экономической безопасности (или аналогичного органа) вместо существующей налоговой милиции до конца 2020 года было одним из обязательств Украины перед МВФ.

Что известно о Бюро экономической безопасности

Как пояснили в Минфине, основной функцией Бюро экономической безопасности будет аналитическая работа, а не силовые полномочия.

Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушение закона в обращении средств тех или иных бизнес или государственных структур,

– отметили в министерстве.

Бюро экономической безопасности станет единственным органом государственной власти, ответственным за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции.

К полномочиям Бюро экономической безопасности входят: