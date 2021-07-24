Не только для полицейских: Кабмин планирует расширить условия ипотечных программ для украинцев
Источник:телеграм Дениса Шмыгаля
Премьер Денис Шмыгаль поручил Минфину подготовить и представить на рассмотрение правительства решения, которые позволят расширить условия льготных ипотечных и лизинговых программ. У министерства есть на это 2 недели.
Это обсудили на совещании с Минрегионом, Минобороны, Минветеранов, Минфином, МВД и Минреинтеграции.
Важно Доступное жилье: кто может претендовать на дешевую ипотеку в Украине
По словам Шмыгаля, задача правительства – "максимально расширять такие программы, чтобы украинцы смогли уже сегодня улучшить свои жилищные условия". Следовательно, премьер дал поручение:
- Минрегиону предусмотреть в проектах госбюджета на 2022 год докапитализацию Госмолодежьжилья при паритетном привлечении внешних источников финансирования.
- Минфину в течение 2 недель подготовить и представить на рассмотрение правительства решения, которые позволят расширить условия льготных ипотечных и лизинговых программ.
Что такое лизинговые программы
Как объясняет Украинское объединение лизингодателей, программа финансового лизинга предусматривает аренду жилья с последующим правом его выкупа. То есть, человек живет в квартире, ежемесячно платит аренду, а в конце срока оформляет право собственности и становится владельцем этой квартиры.
Программа финансового лизинга работает в Украине с 2019 года. Правда, ее условия распространяются пока только на МВД, поэтому воспользоваться такой возможностью могут полицейские и сотрудники ГСЧС. По словам властей, в ближайшее время условия и перечень потенциальных участников программы будут расширены.
В список войдут:
- военные,
- медики,
- учителя,
- переселенцы.