Это обсудили на совещании с Минрегионом, Минобороны, Минветеранов, Минфином, МВД и Минреинтеграции.

Важно Доступное жилье: кто может претендовать на дешевую ипотеку в Украине

По словам Шмыгаля, задача правительства – "максимально расширять такие программы, чтобы украинцы смогли уже сегодня улучшить свои жилищные условия". Следовательно, премьер дал поручение:

Минрегиону предусмотреть в проектах госбюджета на 2022 год докапитализацию Госмолодежьжилья при паритетном привлечении внешних источников финансирования.

Минфину в течение 2 недель подготовить и представить на рассмотрение правительства решения, которые позволят расширить условия льготных ипотечных и лизинговых программ.

Что такое лизинговые программы

Как объясняет Украинское объединение лизингодателей, программа финансового лизинга предусматривает аренду жилья с последующим правом его выкупа. То есть, человек живет в квартире, ежемесячно платит аренду, а в конце срока оформляет право собственности и становится владельцем этой квартиры.

Программа финансового лизинга работает в Украине с 2019 года. Правда, ее условия распространяются пока только на МВД, поэтому воспользоваться такой возможностью могут полицейские и сотрудники ГСЧС. По словам властей, в ближайшее время условия и перечень потенциальных участников программы будут расширены.

В список войдут:

военные,

медики,

учителя,

переселенцы.

Обратите внимание! По сравнению с ипотекой, программа лизинга может быть интереснее по нескольким причинам. Во-первых, отсутствие первоначального взноса. А, во-вторых, из программы лизинга можно выйти в любой момент без штрафных санкций,