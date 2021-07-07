Детали от правительства
Фонд госимущества уже объявил о старте подачи заявок инвесторами об участии в аукционе по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания". Об этом премьер-министр заявил на заседании правительства 7 июля.
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Конкурс должен состояться 31 августа со стартовой ценой 3,7 миллиарда гривен,
– рассказал Шмыгаль.
В то же время, по его словам, есть значительный потенциал для роста этой цены.
Приватизация имущества вузов
17 июня Верховная Рада разрешила приватизировать имущество учреждений высшего образования, которое они не используют более 3 лет. За такое решение проголосовали 290 народных депутатов.
Объекты и имущество государственных учебных заведений могут взять в аренду для услуг, которые не могут предоставить непосредственно вузы.