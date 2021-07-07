Детали от правительства

Фонд госимущества уже объявил о старте подачи заявок инвесторами об участии в аукционе по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания". Об этом премьер-министр заявил на заседании правительства 7 июля.

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Конкурс должен состояться 31 августа со стартовой ценой 3,7 миллиарда гривен,

– рассказал Шмыгаль.

В то же время, по его словам, есть значительный потенциал для роста этой цены.

Приватизация имущества вузов

17 июня Верховная Рада разрешила приватизировать имущество учреждений высшего образования, которое они не используют более 3 лет. За такое решение проголосовали 290 народных депутатов.

Объекты и имущество государственных учебных заведений могут взять в аренду для услуг, которые не могут предоставить непосредственно вузы.

Справка. К объектам большой приватизации относятся госпредприятия, балансовая стоимость которых превышает 250 миллионов гривен. Продажа таких предприятий осуществляется с привлечением инвестиционных советников, которые собирают всю необходимую информацию, готовят объект на приватизацию и ищут потенциальных инвесторов. Далее проводят публичный, открытый конкурс, который определяет победителя.