Кабмин планирует обеспечить 100% потребности украинских АЭС ураном собственной добычи
Источник:24 канал
Правительство 29 декабря одобрило экономическую программу развития атомно-промышленного комплекса. Концепция будет предварительно действовать до 2026 года.
Согласно целям программы, начиная с 2027 года, украинские АЭС должны обеспечить ураном собственной добычи. Минэнерго по поручению Кабмина должно разработать соответствующую госпрограмму в течение 6 месяцев.
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Основные задачи программы
В первую очередь, благодаря концепции должны увеличить объемы производства урана и снизить при этом затраты на его производство. Это планируют сделать, освоив Новоконстантиновское и Апрельское месторождения. Согласно ожиданиям это позволит с 2027 года обеспечить на 100% потребности урана отечественных АЭС.
Также благодаря программе должны поддерживать существующие мощности госпредприятия "Восточный ГОК", добывающий урановую руду. Предприятие обеспечивает производство уранового концентрата в объеме до 40% потребностей украинских АЭС. Ежегодно его потребность оценивается в 2,4 тысячи тонн.
При этом должны обеспечить эксплуатацию Смолинской шахты в 2023 году и Ингульской шахты – в 2028 году. В 2023 году правительство хочет прекратить работу Ватутинского месторождения урановых руд, потому что его запасы иссякли.
Откуда возьмут деньги на программу
Финансировать государственную целевую экономическую программу развития атомно-промышленного комплекса до 2026 года правительство планирует за счет госбюджета. Также будут привлекаться собственные средства предприятий атомно-промышленного комплекса, а также инвестиции.
С января 2005 по сентябрь 2021 года индикаторы цен на уран в долгосрочном сегменте рынка колебались от 67,59 доллара до 246,98 доллара за килограмм.
Ядерная энергетика в Украине
- Как заявлял министр энергетики Герман Галущенко, запасы топлива на украинских атомных станциях рассчитаны на 1,5 года работы. Даже если будут ограничены поставки топлива, это не повлияет на работу АЭС.
- В то же время, по словам Галущенко, Россия может создавать преграды поставкам топлива. Дело в том, что половина блоков АЭС работает на российском топливе. Но благодаря запасам, если будут определенные ограничения, они не отразятся на работе АЭС.
- Также США заявляли, что готовы выделить 25 миллионов долларов на развитие ядерной энергетики в ряде стран. Среди них – Украина. Штаты заинтересованы в развитии чистой ядерной энергогенерации.
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