Кабмин планирует обеспечить 100% потребности украинских АЭС ураном собственной добычи

Правительство 29 декабря одобрило экономическую программу развития атомно-промышленного комплекса. Концепция будет предварительно действовать до 2026 года.

Согласно целям программы, начиная с 2027 года, украинские АЭС должны обеспечить ураном собственной добычи. Минэнерго по поручению Кабмина должно разработать соответствующую госпрограмму в течение 6 месяцев.

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Основные задачи программы

В первую очередь, благодаря концепции должны увеличить объемы производства урана и снизить при этом затраты на его производство. Это планируют сделать, освоив Новоконстантиновское и Апрельское месторождения. Согласно ожиданиям это позволит с 2027 года обеспечить на 100% потребности урана отечественных АЭС.

Также благодаря программе должны поддерживать существующие мощности госпредприятия "Восточный ГОК", добывающий урановую руду. Предприятие обеспечивает производство уранового концентрата в объеме до 40% потребностей украинских АЭС. Ежегодно его потребность оценивается в 2,4 тысячи тонн.

При этом должны обеспечить эксплуатацию Смолинской шахты в 2023 году и Ингульской шахты – в 2028 году. В 2023 году правительство хочет прекратить работу Ватутинского месторождения урановых руд, потому что его запасы иссякли.

Откуда возьмут деньги на программу

Финансировать государственную целевую экономическую программу развития атомно-промышленного комплекса до 2026 года правительство планирует за счет госбюджета. Также будут привлекаться собственные средства предприятий атомно-промышленного комплекса, а также инвестиции.

С января 2005 по сентябрь 2021 года индикаторы цен на уран в долгосрочном сегменте рынка колебались от 67,59 доллара до 246,98 доллара за килограмм.

Ядерная энергетика в Украине

Как заявлял министр энергетики Герман Галущенко, запасы топлива на украинских атомных станциях рассчитаны на 1,5 года работы. Даже если будут ограничены поставки топлива, это не повлияет на работу АЭС.

В то же время, по словам Галущенко, Россия может создавать преграды поставкам топлива. Дело в том, что половина блоков АЭС работает на российском топливе. Но благодаря запасам, если будут определенные ограничения, они не отразятся на работе АЭС.

Также США заявляли, что готовы выделить 25 миллионов долларов на развитие ядерной энергетики в ряде стран. Среди них – Украина. Штаты заинтересованы в развитии чистой ядерной энергогенерации.

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