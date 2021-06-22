Об этом говорится в Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022 – 2024 годы. Его обнародовали на сайте Минэкономики.
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Прогноз разработан по базовому сценарию на 2022 – 2024 годы, в который заложено дальнейшее постепенное ускорение экономического роста, который ожидается уже по итогам 2021 года после значительных потерь, что были в 2020 году в результате пандемии COVID-19 в мире,
– отметили в министерстве.
В Украине вырастут тарифы
Согласно документу, тарифы вырастут:
- в 2022 году на 6%;
- в 2023 году на 5%;
- в 2024 году на 5%.
Кроме этого, содержание домов, сооружений и придомовых территорий подорожают:
- в 2021 году на 10%;
- в 2022 году на 10%;
- в 2023 году на 5%;
- в 2024 году на 5%.
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