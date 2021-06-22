Об этом говорится в Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022 – 2024 годы. Его обнародовали на сайте Минэкономики.

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Прогноз разработан по базовому сценарию на 2022 – 2024 годы, в который заложено дальнейшее постепенное ускорение экономического роста, который ожидается уже по итогам 2021 года после значительных потерь, что были в 2020 году в результате пандемии COVID-19 в мире,

– отметили в министерстве.

В Украине вырастут тарифы

Согласно документу, тарифы вырастут:

в 2022 году на 6%;

в 2023 году на 5%;

в 2024 году на 5%.

По прогнозу, тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение вырастут: в 2021 году на 20%;

в 2022 году на 11%;

в 2023 году на 5%;

в 2024 году на 5%.

Кроме этого, содержание домов, сооружений и придомовых территорий подорожают:

в 2021 году на 10%;

в 2022 году на 10%;

в 2023 году на 5%;

в 2024 году на 5%.

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