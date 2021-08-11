Наблюдательный совет "Приватбанка" утвердил эту стратегию 22 июля. Она описывает основные направления работы банка на последующие годы.

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Правительство утвердило стратегию развития"Приватбанка"

На заседании правительства 11 августа стратегию развития "Приватбанка" до 2024 года одобрили.

По информации Министерства финансов, документ соответствует целям, определенным в Основах стратегического реформирования банковского сектора и описывает стратегию для "хорошего банка", "пригодного для продажи", определяет подход к его приватизации.

Документ предусматривает, что банк будет делать

особый акцент на важности возврата денег, связанных с бывшими владельцами, и восстановлении "старого" портфеля неработающих активов;

будет иметь жесткую стратегию по управлению неработающими активами, благодаря этому урегулирует уровень этих активов и последовательно сократит их долю до менее чем 20%.

В Стратегии "Приватбанка" заложено

развитие как ведущего банка в розничном сегменте рынка, который имеет сильную позицию в малом и среднем бизнесе с мощным карточным бизнесом, что сможет обеспечить привлекательные варианты приватизации;

сосредоточение на направлении малого и среднего бизнеса, прежде всего на мощных предприятиях среднего звена, с основным акцентом на перекрестных продажах кредитов;

рост кредитования сегмента малого и среднего бизнеса на 150%, а также дальнейший рост эквайрингового бизнеса, что должно привести к росту доходов примерно на 8,5 миллиарда гривен;

расширение продуктового предложения вместо привлечения новых клиентов в розничном бизнесе, чтобы обеспечить дополнительный рост кредитования с примерно 44 миллиардов гривен до 82 миллиардов гривен;

сохранение лидерских позиций в карточном бизнесе;

продолжение мероприятий по оптимизации расходов и совершенствованию организационной структуры, в частности путем дальнейшей оптимизации региональной сети отделений и банковской инфраструктуры;

стремление достичь прогнозной чистой прибыли более 30 миллиардов гривен, доходности на капитал свыше 40% и соотношения расходов к доходам менее чем 45%.

Обратите внимание! Ранее в Нацбанке сообщили, что украинские государственные банки будут выходить на Лондонскую фондовую биржу. Это станет первым шагом на пути к их приватизации. После этого доля государства в банковском секторе должна уменьшиться.