Финансирование программы субсидий для украинцев, возможно, придется увеличивать. Но сейчас нет конкретных расчетов по этому поводу.

Источник: 24 канал

В Госбюджет-2021 на выплату субсидий гражданам Украины заложили 36,6 миллиарда гривен. Об этом напомнил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире "Свободы слова" на ICTV вечером 25 января.

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По словам главы правительства, пока этих денег хватает: "Мы готовы выплачивать субсидии всем гражданам, всем домохозяйствам, которые в этом нуждаются".

Но изменения цен на коммунальные услуги, которые произошли из-за перехода страны на рыночное ценообразование в этой сфере, могут привести к тому, что заложенную в бюджете сумму придется увеличивать.

Если такая необходимость действительно возникнет, правительство проведет расчеты и обратится с ними в Верховную Раду. Пока же таких расчетов нет.

Если смотреть из расчета, что субсидии нужно будет ежемесячно платить такие, как в январе, может быть, нам придется увеличивать эту сумму. Но пока что таких расчетов нет,

– заявил Шмыгаль.

И добавил: "Давайте проживем первое полугодие. И по его результатам совместно посчитаем, какую сумму нужно добавлять в эту графу бюджета".



Кто не получит субсидии в 2021 году в Украине / Инфографика 24 канала

Интересно, что 23 января руководительница Министерства социальной политики Марина Лазебная все же называла конкретную сумму, которой не хватает для финансирования программы субсидий – 10 миллиардов гривен.