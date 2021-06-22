Правительство не планирует национализацию завода "Мотор Сич", – министр

Кабинет министров не планирует национализировать завод "Мотор Сич". Речь идет скорее об установлении контроля со стороны государства.

О планах правительства по "Мотор Сичи" в комментарии изданию рассказал вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

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Планы правительства на "Мотор Сич"

Мы не говорим о национализации. Речь идет о контроле государства над стратегическим предприятием,

– отметил министр.

По словам Уруского, для установления контроля над предприятием государство может войти в его капитал. "Я думаю, что будет проведена докапитализация "Мотор Сичи", и в итоге контрольный пакет акций будет у государства", – добавил он. Министр уточнил, что сейчас все находится на стадии обсуждения и анализа.

В то же время вице-премьер выразил сомнение относительно участия государственного концерна "Укроборонпром" в управлении заводом. Мол, это невозможно, потому что концерн сам находится в стадии трансформации.

Национализация "Мотор Сичи": что известно