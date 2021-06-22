О планах правительства по "Мотор Сичи" в комментарии изданию рассказал вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.
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Планы правительства на "Мотор Сич"
Мы не говорим о национализации. Речь идет о контроле государства над стратегическим предприятием,
– отметил министр.
По словам Уруского, для установления контроля над предприятием государство может войти в его капитал. "Я думаю, что будет проведена докапитализация "Мотор Сичи", и в итоге контрольный пакет акций будет у государства", – добавил он. Министр уточнил, что сейчас все находится на стадии обсуждения и анализа.
В то же время вице-премьер выразил сомнение относительно участия государственного концерна "Укроборонпром" в управлении заводом. Мол, это невозможно, потому что концерн сам находится в стадии трансформации.
Национализация "Мотор Сичи": что известно
- Владимир Зеленский 23 марта 2021 года ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о возвращении в собственность государства завода "Мотор Сич".
- В то же время китайский инвестор компании назвал недопустимыми заявления украинских властей о возможной национализации предприятия и пригрозил новыми исками.
- Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь отметил, что интересы китайских компаний должны быть защищены.