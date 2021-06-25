Меры для борьбы пройдут согласно Нацплана совместных действий по снижению уровня незадекларированной труда на 2021 год. Он предусматривает 2 этапа.
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Речь идет об информационной кампании о преимуществах официальной работы, а также об инспекционной кампании среди работодателей, которые имеют самый высокий риск использования теневой занятости.
Как происходит борьба с теневым трудом
Во время первого этапа, который длился 6 месяцев, инспекторы труда проинформировали более 62 тысяч работодателей и их работников о преимуществах официальной работы.
Уже 1 июля начнется 2 этап кампании. В поле зрения будут работодатели, которые продолжают уклоняться от декларирования наемных работников.
Чем грозит неофициальный труд
Министр экономики Украины Алексей Любченко заявил, что теневая занятость наносит обществу значительный ущерб. Соглашаясь на неофициальную занятость, украинцы ставят себя в ненадежное положение.
На сегодня количество таких работников составляет более 3 миллионов. Наша задача их защитить,
– заметил Любченко.
В частности, неофициальная занятость лишает права на нормированный рабочий день, безопасные условия труда, право на отпуск и больничный. Также она грозит работнику увольнением в любой момент.