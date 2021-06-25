Меры для борьбы пройдут согласно Нацплана совместных действий по снижению уровня незадекларированной труда на 2021 год. Он предусматривает 2 этапа.

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Речь идет об информационной кампании о преимуществах официальной работы, а также об инспекционной кампании среди работодателей, которые имеют самый высокий риск использования теневой занятости.

Как происходит борьба с теневым трудом

Во время первого этапа, который длился 6 месяцев, инспекторы труда проинформировали более 62 тысяч работодателей и их работников о преимуществах официальной работы.

Уже 1 июля начнется 2 этап кампании. В поле зрения будут работодатели, которые продолжают уклоняться от декларирования наемных работников.

Обратите внимание! В Украине размер санкции за нарушение законодательства о труде составляет 10 минимальных заработных плат, что в 2021 году составляет 60 тысяч гривен.

Чем грозит неофициальный труд

Министр экономики Украины Алексей Любченко заявил, что теневая занятость наносит обществу значительный ущерб. Соглашаясь на неофициальную занятость, украинцы ставят себя в ненадежное положение.

На сегодня количество таких работников составляет более 3 миллионов. Наша задача их защитить,

– заметил Любченко.

В частности, неофициальная занятость лишает права на нормированный рабочий день, безопасные условия труда, право на отпуск и больничный. Также она грозит работнику увольнением в любой момент.