В Кабмине хотят в сентябре погасить госдолг деньгами от МВФ
Источник:Интерфакс-Украина
Кабинет министров в сентябре проведет пиковые выплаты по государственному долгу. На эти цели используют 2,7 миллиарда долларов, которые Украина ожидает получить от Международного валютного фонда.
О планах Украины в сентябре безболезненно погасить государственный долг в интервью изданию рассказал вице-премьер-министр экономики Алексей Любченко.
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Деньги МВФ на погашение госдолга
Министр отметил, что Фонд утвердил решение о крупнейшем в истории распределении специальных прав заимствования, из которых украинская доля составляет примерно 2,7 миллиарда долларов.
Это, в частности, позволит безболезненно осуществить долговые выплаты Украины в сентябре 2021 года,
– сообщил Любченко.
Он также напомнил, что украинские власти погасили значительную сумму долга в июле. "Готовимся к сентябрю, но я вижу, что деньги есть", – уточнил вице-премьер.
Напомним, по информации Минфина, наибольшие выплаты по госдолгу ждут Украину в сентябре 2021 года.
Выплаты по госдолгу: последние новости
- В августе Украина должна выплатить на погашение и обслуживание госдолга 27,5 миллиарда гривен.
- В сентябре – 104,9 миллиарда гривен. В частности, по внутреннему долгу – 23,5 миллиарда гривен, по внешнему – 81,4 миллиарда гривен.