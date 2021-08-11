В Кабмине хотят в сентябре погасить госдолг деньгами от МВФ

Кабинет министров в сентябре проведет пиковые выплаты по государственному долгу. На эти цели используют 2,7 миллиарда долларов, которые Украина ожидает получить от Международного валютного фонда.

О планах Украины в сентябре безболезненно погасить государственный долг в интервью изданию рассказал вице-премьер-министр экономики Алексей Любченко.

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Министр отметил, что Фонд утвердил решение о крупнейшем в истории распределении специальных прав заимствования, из которых украинская доля составляет примерно 2,7 миллиарда долларов.

Это, в частности, позволит безболезненно осуществить долговые выплаты Украины в сентябре 2021 года,

– сообщил Любченко.

Он также напомнил, что украинские власти погасили значительную сумму долга в июле. "Готовимся к сентябрю, но я вижу, что деньги есть", – уточнил вице-премьер.

Напомним, по информации Минфина, наибольшие выплаты по госдолгу ждут Украину в сентябре 2021 года.

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