Объединение в единую структуру
"Предприятие ("Центрэнерго" – 24 канал) будет объединено с государственными шахтами в единую структуру. Это позволит обеспечить бесперебойные поставки угля для "Центрэнерго", а государственные шахты получат четкий канал сбыта, нормальный уровень расчетов и возможности модернизации", – говорится в сообщении премьер-министра.
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Таким образом, правительство готовит предприятие к приватизации. 100% компании станут объектом крупной приватизации, отмечается в пояснительной записке к постановлению.
Приватизация "Центргенерго"
Шмигать отметил, что правительство все еще заинтересовано в приватизации "Центрэнерго". Более того, считает, что объединение лишь повысит интерес инвесторов во время будущего аукциона.
От планов приватизации "Центрэнерго" мы не отказываемся и видим, что создание компании, где есть и добыча, и генерация, только повысят интерес во время открытого аукциона,
говорится в сообщении Шмигаля.
С какими шахтами могут объединить "Центрэнерго"
"Центрэнерго" могут объединить с шахтами двух угольных госкомпаний: шахтами ГП "Добропольеуголь-добыча", ГП "Шахта имени М.С. Сургая" и двумя шахтами из ГП "Селидовуголь" – "Украина" и "Котляревская". Об этом изданию liga.net ранее рассказывал заместитель министра энергетика Максим Немчинов.
Что известно об украинских госшахтахВ Украине находится 33 шахты. Суммарный объем чистого ущерба государственных шахт за 2020 год остался на уровне 2019 года – 2,84 миллиарда гривен. Добыча угля государственными предприятиями в прошлом году сократилась на 19,5% – до 2,8 миллиона тонн.
Что стоит знать о "Центрэнерго"
- Центрэнерго эксплуатирует 23 блока на Углегорской, Змиевской и Трипольской тепловых электростанциях (ТЭС) суммарной установленной мощностью 7660 мегаватт.
- Из 23 блоков – 18 пылеугольные и 5 газомазутные.
- Государству принадлежит 78,289% акций компании.