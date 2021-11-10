Объединение в единую структуру

"Предприятие ("Центрэнерго" – 24 канал) будет объединено с государственными шахтами в единую структуру. Это позволит обеспечить бесперебойные поставки угля для "Центрэнерго", а государственные шахты получат четкий канал сбыта, нормальный уровень расчетов и возможности модернизации", – говорится в сообщении премьер-министра.

Обратите внимание Запасы угля на складах ТЭС упали ниже 500 тысяч тонн: данные Минэнерго

Таким образом, правительство готовит предприятие к приватизации. 100% компании станут объектом крупной приватизации, отмечается в пояснительной записке к постановлению .

Приватизация "Центргенерго"

Шмигать отметил, что правительство все еще заинтересовано в приватизации "Центрэнерго". Более того, считает, что объединение лишь повысит интерес инвесторов во время будущего аукциона.

От планов приватизации "Центрэнерго" мы не отказываемся и видим, что создание компании, где есть и добыча, и генерация, только повысят интерес во время открытого аукциона,

говорится в сообщении Шмигаля.

Напомним , что приватизацию "Центрэнерго", по словам главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко , планировали провести в конце 2021 года. Однако как видим, очевидно, она отсрочивается.

С какими шахтами могут объединить "Центрэнерго"

"Центрэнерго" могут объединить с шахтами двух угольных госкомпаний: шахтами ГП "Добропольеуголь-добыча", ГП "Шахта имени М.С. Сургая" и двумя шахтами из ГП "Селидовуголь" – "Украина" и "Котляревская". Об этом изданию liga.net ранее рассказывал заместитель министра энергетика Максим Немчинов.

Что известно об украинских госшахтах В Украине находится 33 шахты. Суммарный объем чистого ущерба государственных шахт за 2020 год остался на уровне 2019 года – 2,84 миллиарда гривен. Добыча угля государственными предприятиями в прошлом году сократилась на 19,5% – до 2,8 миллиона тонн.

Что стоит знать о "Центрэнерго"

Центрэнерго эксплуатирует 23 блока на Углегорской, Змиевской и Трипольской тепловых электростанциях (ТЭС) суммарной установленной мощностью 7660 мегаватт.

Из 23 блоков – 18 пылеугольные и 5 газомазутные.

Государству принадлежит 78,289% акций компании.

Важно! В настоящее время объемы на ТЭС снизились до менее 500 тысяч тонн угля в то время как согласно плану они должны были составлять 3 миллиона тонн. В связи с этим украинцев уже в ближайшее время могут ожидать веерные отключения (поочередные отключения от электросети), больше об этом – рассказываем здесь.