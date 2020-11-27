Правительство доработало проект Госбюджета-2021: какие именно изменения внесли
Кабинет Министров доработал проект Госбюджета на 2021 год. Финансирование Офиса Президента не уменьшили, зато забрали деньги у регионов.
Об изменениях, которые внесли в Госбюджет-2021, свидетельствует информация в пояснительной записке к законопроекту.
Читайте также Доработанный проект Госбюджета-2021 поступил в Раду
Какие изменения внесли в документ
- рекордное финансирование Офиса Президента не уменьшили, хотя и обещали.
Напомним, расходы на ОП заложили на уровне 1 миллиарда 269,1 тысячи гривен. Для сравнения в 2020 году было 909 миллионов гривен.
- Урезали финансирование регионов, уменьшив деньги на Фонд регионального развития более чем наполовину.
- Зато 6 миллиардов гривен дали на социально-экономическое развитие. Деньги будут распределять не по потребностям регионов, а по решению депутатов.
- Офису генпрокурора выделят дополнительные 2 миллиарда гривен, а Министерству внутренних дел "докинули" еще 20 миллионов.
- В то же время Минобороны добавили только 100 миллионов гривен.
Основные показатели Госбюджета-2021
- Дефицит уменьшили с 6% ВВП до 5,47% ВВП (с 270 миллиардов гривен, которые были заложены в законопроекте, поданном на первое чтение, до 246,4 миллиарда гривен).
- Доходы проекта бюджета заложили на уровне 1,092 триллиона гривен.
- Расходы предусмотрели в размере 1,328 триллиона гривен. Больше о цифрах Госбюджета-2021 читайте по ссылке.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter