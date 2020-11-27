Кабинет Министров доработал проект Госбюджета на 2021 год. Финансирование Офиса Президента не уменьшили, зато забрали деньги у регионов.

Об изменениях, которые внесли в Госбюджет-2021, свидетельствует информация в пояснительной записке к законопроекту.

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Какие изменения внесли в документ

рекордное финансирование Офиса Президента не уменьшили, хотя и обещали.

Напомним, расходы на ОП заложили на уровне 1 миллиарда 269,1 тысячи гривен. Для сравнения в 2020 году было 909 миллионов гривен.

Урезали финансирование регионов, уменьшив деньги на Фонд регионального развития более чем наполовину.

Зато 6 миллиардов гривен дали на социально-экономическое развитие. Деньги будут распределять не по потребностям регионов, а по решению депутатов.

Офису генпрокурора выделят дополнительные 2 миллиарда гривен, а Министерству внутренних дел "докинули" еще 20 миллионов.

В то же время Минобороны добавили только 100 миллионов гривен.

Обратите внимание! Кабинет Министров 26 ноября согласовал доработанный проект Государственного бюджета на 2021 год.

Основные показатели Госбюджета-2021