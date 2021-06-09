Правительство дало старт процедуре отбора главы Бюро экономической безопасности

9 июня 2021 , 16:20
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Источник:

телеграм Дениса Шмыгаля

Кабинет Министров делегировал в конкурсную комиссию по избранию директора Бюро экономической безопасности 3 своих представителей. Это позволяет полноценно начать процедуру отбора руководителя БЭБ.

О том, что правительство дало старт процедуре отбора главы Бюро экономической безопасности, в сети сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Бюро экономической безопасности начало поиски руководителя

Сегодня (9 июня – 24 канал) мы делегировали в конкурсную комиссию по избранию директора БЭБ трех представителей Кабинета Министров,
 –  написал Шмыгаль.

Чьи кандидатуры предлагает правительство

  • первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Алексея Любченко,
  • министра финансов Сергея Марченко,
  • министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Премьер подчеркнул, что теперь можно полноценно начать процедуру отбора руководителя. Шмыгаль также заверил, что этот процесс будет происходить прозрачно и открыто, ведь важно сформировать доверие к вновь созданному органу.

Создание Бюро экономической безопасности: что известно

Бюро экономической безопасности будет иметь такие полномочия

  • противодействовать уголовным правонарушениям, способствующим тенизации экономики и утечке капитала;
  • выявлять зоны рисков в сфере экономики, оценивать угрозы экономической безопасности государства;
  • собирать и анализировать информации о правонарушениях, которые влияют на экономическую безопасность государства;
  • планировать мероприятия в сфере противодействия уголовным правонарушениям;
  • выявлять и расследовать правонарушений, связанные с получением и использованием международной технической помощи.
Автор: Наталія Пристанська