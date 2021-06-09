О том, что правительство дало старт процедуре отбора главы Бюро экономической безопасности, в сети сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Бюро экономической безопасности начало поиски руководителя

Сегодня (9 июня – 24 канал) мы делегировали в конкурсную комиссию по избранию директора БЭБ трех представителей Кабинета Министров,

– написал Шмыгаль.

Чьи кандидатуры предлагает правительство

первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Алексея Любченко,

министра финансов Сергея Марченко,

министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Премьер подчеркнул, что теперь можно полноценно начать процедуру отбора руководителя. Шмыгаль также заверил, что этот процесс будет происходить прозрачно и открыто, ведь важно сформировать доверие к вновь созданному органу.

Создание Бюро экономической безопасности: что известно

Верховная Рада 28 января 2021 поддержала создание Бюро экономической безопасности. Новый орган будет заниматься расследованием экономических преступлений. Сейчас такие правонарушения расследуют налоговая милиция, СБУ и Нацполиция. После того, как вновь созданный орган заработает, налоговую милицию расформируют.

В марте 2021 года документ о создании БЭБ подписал Владимир Зеленский. А в апреле 2021 года поддержали вновь созданный орган члены Кабмина.

Бюро экономической безопасности будет иметь такие полномочия