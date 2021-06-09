О том, что правительство дало старт процедуре отбора главы Бюро экономической безопасности, в сети сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Бюро экономической безопасности начало поиски руководителя
Сегодня (9 июня – 24 канал) мы делегировали в конкурсную комиссию по избранию директора БЭБ трех представителей Кабинета Министров,
– написал Шмыгаль.
Чьи кандидатуры предлагает правительство
- первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Алексея Любченко,
- министра финансов Сергея Марченко,
- министра инфраструктуры Александра Кубракова.
Премьер подчеркнул, что теперь можно полноценно начать процедуру отбора руководителя. Шмыгаль также заверил, что этот процесс будет происходить прозрачно и открыто, ведь важно сформировать доверие к вновь созданному органу.
Создание Бюро экономической безопасности: что известно
- Верховная Рада 28 января 2021 поддержала создание Бюро экономической безопасности. Новый орган будет заниматься расследованием экономических преступлений. Сейчас такие правонарушения расследуют налоговая милиция, СБУ и Нацполиция. После того, как вновь созданный орган заработает, налоговую милицию расформируют.
- В марте 2021 года документ о создании БЭБ подписал Владимир Зеленский. А в апреле 2021 года поддержали вновь созданный орган члены Кабмина.
Бюро экономической безопасности будет иметь такие полномочия
- противодействовать уголовным правонарушениям, способствующим тенизации экономики и утечке капитала;
- выявлять зоны рисков в сфере экономики, оценивать угрозы экономической безопасности государства;
- собирать и анализировать информации о правонарушениях, которые влияют на экономическую безопасность государства;
- планировать мероприятия в сфере противодействия уголовным правонарушениям;
- выявлять и расследовать правонарушений, связанные с получением и использованием международной технической помощи.