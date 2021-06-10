По состоянию на 9 июня в ПХГ Украины накоплено 15,79 миллиарда кубометров природного газа. Между тем среднесуточная закачка в июне составляет примерно 16,5 миллиардов кубических метров. Это происходит при 2 условиях: отсутствии импорта и внутренней добычи.
Заметьте Тарифы на газ в июне 2021 года: какая цена у разных поставщиков
Кто является ответственным за накопление газа
- "Оператор ГТС Украины";
- Министерство энергетики Украины;
- Министерство экономики Украины;
- "Нафтогаз";
- "Укртрансгаз".
Детали
- До 15 октября осталось 127 дней.
- Несмотря на показатели, текущая июньская среднесуточная закачка в течение этого времени позволит выполнить задачи Кабмина.
- В таком случае не придется осуществлять значительные вложения для импорта газа.
Комментарий премьер-министра
По словам Дениса Шмыгаля, "вчера (9 июня – 24 канал) правительство утвердило план подготовки к отопительному сезону 2021 – 2022 годов". Глава Кабмина подчеркнул, что 10 июня провел совещание с Минэнерго, Минрегионом и "Нафтогазом" относительно шагов его реализации.
Одна из приоритетных задач – реструктуризация задолженности производителей тепловой энергии должна быть выполнена в соответствии с подписанным Меморандумом между Правительством и городскими головами,
– заявил Шмыгаль.
Премьер-министр подчеркнул, что сейчас необходимо урегулировать все вопросы. Украина должна стабильно пройти отопительный сезон.