По состоянию на 9 июня в ПХГ Украины накоплено 15,79 миллиарда кубометров природного газа. Между тем среднесуточная закачка в июне составляет примерно 16,5 миллиардов кубических метров. Это происходит при 2 условиях: отсутствии импорта и внутренней добычи.

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Кто является ответственным за накопление газа

"Оператор ГТС Украины";

Министерство энергетики Украины;

Министерство экономики Украины;

"Нафтогаз";

"Укртрансгаз".

Детали

До 15 октября осталось 127 дней.

Несмотря на показатели, текущая июньская среднесуточная закачка в течение этого времени позволит выполнить задачи Кабмина.

В таком случае не придется осуществлять значительные вложения для импорта газа.

Комментарий премьер-министра

По словам Дениса Шмыгаля, "вчера (9 июня – 24 канал) правительство утвердило план подготовки к отопительному сезону 2021 – 2022 годов". Глава Кабмина подчеркнул, что 10 июня провел совещание с Минэнерго, Минрегионом и "Нафтогазом" относительно шагов его реализации.

Одна из приоритетных задач – реструктуризация задолженности производителей тепловой энергии должна быть выполнена в соответствии с подписанным Меморандумом между Правительством и городскими головами,

– заявил Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что сейчас необходимо урегулировать все вопросы. Украина должна стабильно пройти отопительный сезон.

Обратите внимание! Специалисты прогнозируют, что пиковая нагрузка по закачке в хранилища в 2021 году придется на август – сентябрь.