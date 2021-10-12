К проекту госбюджета внесли более 4 тысяч поправок: каких сфер касаются предлагаемые изменения

Народные депутаты внесли более 4 тысяч поправок в проект бюджета на 2022 года. В основном они касаются повышения прожиточного минимума, социальных выплат и повышение аренды за пользование недрами.

Народные избранники предлагают установить прожиточный минимум с 1 июля 2022 года в размере 2 896 гривен, а не 2 508, как внесли в проект ранее. Соответственно парламентарии хотят повысить этот показатель в декабре следующего года до 3 359 гривен вместо 2 589.

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Социальные выплаты на новорожденных детей

Депутаты также внесли в проект бюджета поправки, согласно которым существенно возрастает помощь родителям при рождении ребенка. Согласно этим изменениям такая выплата от государства должна выглядеть следующим образом.

за первого ребенка – 100 тысяч гривен, из которых 30 тысяч – первая разовая выплата;

за второго ребенка нардепы предлагают платить 150 тысяч гривен, из которых 50 тысяч родители должны получить сразу после рождения младенца.

за третьего и каждого следующего украинцам предлагают платить пособие в размере 250 тысяч гривен. Сумма первой разовой помощи тогда составит 80 тысяч гривен.

Изменения в расходах на здравоохранение

Народные депутаты также внесли поправки, касающиеся расходов в сфере здравоохранения. На борьбу с коронавирусом и его последствиями для учреждений среднего общего образования предлагают выделить 1 миллиард гривен.

Для медиков новые правки предусматривают создание программы защиты, предотвращения и реабилитации от COVID-19. На нее просят выделить еще 5 миллиардов гривен.

Другие предложения нардепов

Новые поправки предлагают направить 6 миллинов гривен Национальной академии аграрных наук для создания первого в Украине карбонового полигона на базе Института орошаемого земледелия. На программу "Управление и испытания космических средств" предлагают выделить дополнительно 1 миллиард гривен.

Расходы социально-экономическое развитие согласно предложенным изменениям могут вырасти до 6 миллиардов гривен, а на инфраструктуру – до 1 миллиарда.

При использовании надрал для добычи природного газа народные избранники предлагают увеличить на 1,2 миллиарда гривен. Таким образом, по мнению политиков, можно увеличить поступления в бюджет для воплощения всех предложенных изменений.