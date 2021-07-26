Почему Шевченко грозит отставка

Издание "Экономическая правда", ссылаясь на два источника в Офисе президента, а также собеседников в самом НБУ, рассказало, что Шевченко может уйти в отставку через четыре причины:

провал переговоров с МВФ; желание председателя Офиса Андрея Ермака сменить главу Ощадбанка; лицензирования банков, в частности согласовании продажи украинской "дочки" российского Сбербанка; "Шевченко – не командный игрок", – считает источник из Офиса президента.

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Также в Экономической правде предположили, что решение об отставке Шевченко могут принять уже осенью, после выхода парламента с каникул.

Напомним , что ранее британское издание Financial Times , ссылаясь на два приближенных источника к президенту Владимиру Зеленскому, тоже выдвинуло предположение, что главе НБУ может угрожать отставка. Подробнее об этом, читайте здесь.

Провал переговоров с МВФ

Кирилл Шевченко, вместе с министром финансов Сергеем Марченко и заместителем председателя Офиса президента Юлией Свириденко входит в состав переговорной группы с МВФ со стороны Украины.

Последний год глава НБУ еженедельно заявляет о постоянном прогрессе в переговорах с МВФ и "фокусировке на выполнении действующей программы", однако получить очередной транш Украине так и не удалось, подчеркивает Экономическая правда.

Напомним , что во время пресс-брифинга Правления НБУ по монетарной политике, Шевченко рассказал, что Украина может получить специальных прав заимствования, равны 2,73 миллиарда долларов в соответствии с квотой страны. Также он отметил, что ожидает прогресс в переговорах с МВФ, подробнее об этом, читайте в другом нашем материале.

В НБУ отметили, что никаких изменений в интенсивности общения с кредиторами в последнее время не произошло, а диалог с МВФ продолжается в обычном, "постоянном" режиме.

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Сотрудничество с МВФ: коротко

В 2020 году МВФ утвердил 18-месячную программу финансирования. Она предусматривает помощь в размере 5 миллиардов долларов. Летом 2020 года Украина уже получила первые 2 миллиарда. Однако 2 других транша до сих пор не предоставили.

Есть мнение, что этого не произошло из-за того, что Украина не выполнила своих обязательств. Однако министр финансов Сергей Марченко это опроверг.

Накануне Марченко заявил, что Украина планирует в ближайшее время заключить staff level agreement с Международным валютным фондом. После принятия соглашения Украина продолжит делать все, чтобы получить средства от МВФ.

8 июля Исполнительный комитет МВФ поддержал предложение о распределении между странами более 650 миллиардов долларов для восстановления после пандемии. Украина из этой суммы может получить 2,7 миллиарда долларов, согласно своей квоте.

Смена главы Сбербанка

Вторая причина, которую озвучило два источника из Офиса президента – желание председателя Офиса Андрея Ермака сменить главу государственного Ощадбанка Сергея Наумова и поставить на его место "более понятного" менеджера. Речь может идти о бывшем главе Сбербанка Андрей Пышный, предполагают в Экономической правде.

Обратите внимание, что 14 апреля Кабмин поддержал проект закона о присоединении государственного Сбербанка в Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). То есть, в случае банкротства банка государство больше не гарантирует вклады.

Лицензирование банков

Еще одна причина связана с лицензированием банков. В частности, с его попытки согласовать продажу украинской "дочки" российского Сбербанка народному депутату Андрею Иванчуку и его бизнес-партнерам. Официально документы о покупке банка в НБУ еще не поступали, однако Шевченко якобы твердо намерен согласовать это соглашение, считает издание Экономическая правда.

"Шевченко – не командный игрок"

Аргумент не в пользу Шевченко – "он не командный игрок". По крайней мере для команды власти. По словам собеседников в Офисе президента, недовольство вызвало, решение НБУ постепенно свернуть программу долгосрочных кредитов рефинансирования .

Львиную долю этих кредитов, которых за год было выдано на сумму около 70 миллиардов гривен, направили на финансирование программы Зеленского "Большая стройка" (через кредиты Укрэксимбанка) и покупку ОВГЗ (то есть, финансирование дефицита государственного бюджета).

Также НБУ 22 июля повысил учетную ставку до 8% годовых, через инфляционное давление, чтобы вернуть ее к целевому диапазону в 5%.

Цикл поднятия учетной ставки: коротко