Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на 26 декабря Госбюджет-2020 выполнили на 100%. Кроме того, до конца года его доходы будут существенно перевыполнены.

В марте 2020 отставание по бюджету составил 40 миллиардов гривен. Об этом Шмыгаль написал на своей странице в фейсбуке.

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К концу года доходы бюджета будут существенно перевыполнены,

– подчеркнул премьер.

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