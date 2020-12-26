К концу года доходы бюджета будут существенно перевыполнены, – Шмыгаль
Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на 26 декабря Госбюджет-2020 выполнили на 100%. Кроме того, до конца года его доходы будут существенно перевыполнены.
В марте 2020 отставание по бюджету составил 40 миллиардов гривен. Об этом Шмыгаль написал на своей странице в фейсбуке.
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К концу года доходы бюджета будут существенно перевыполнены,
– подчеркнул премьер.
Что еще сказал Шмыгаль
- Налоговые органы завершают год с увеличением пошлин на больше 60 миллиардов гривен.
- Государство существенно выполняет свои обязательства по финансированию капитальных расходов.
- По состоянию на 23 декабря на Едином казначейском счету было уже более 60 миллиардов гривен. Это абсолютный рекорд в Украине.
- По состоянию на 26 декабря государство выплатило все боры, связанные с зарплатами шахтеров.
- Кроме того, уже выделены средства на закупку вакцины и карантинные доплаты для украинцев в размере 8 тысяч гривен.
- За 11 месяцев 2020 года украинские АЭС выработали 52% всей электроэнергии.
- Развитие АЭС остается приоритетом украинской власти.
- В 2021 году Украина впервые откажется от хранения отработанного ядерного топлива в России. Это существенно уменьшит украинскую зависимость от страны-агрессора.
- Одним из главных вызовов для правительства в этом году стала пандемия коронавируса. Однако общее количество безработных удалось уменьшить на 600 тысяч человек.
- Благодаря поддержке бизнеса удалось сохранить 400 тысяч рабочих мест.
- Программа доступных кредитов "5-7-9" в этом году также продемонстрировала колоссальный успех. В условиях пандемического кризиса она вышла на отметку 16 миллиардов гривен.
- В Украине также запустили Единственный экспортный веб-портал – платформу, которая поможет украинскому бизнесу выйти на новые рынки.
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