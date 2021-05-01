По мнению Шмыгаля, об этом свидетельствует позитивный сценарий роста экономики. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке, информируя об изменениях в экономике.

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Будут ли расти зарплаты в 2021 году

Позитивный сценарий роста экономики свидетельствует о том, что к концу года средняя зарплата может достичь 14,5 тысячи гривен,

– заявил Денис Шмыгаль.

По информации Госстата, в марте реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 9,5% против марта 2020 года и составила 13,6 тысячи гривен. Министр пишет, что это на 2,2 тысячи гривен больше, чем было за этот же месяц прошлого года.

Наибольший рост зарплат за год был в трех областях:

Черновицкой – +31%;

Донецкой – +30%;

Тернопольской – +27%.

"Позитивный сценарий роста экономики свидетельствует о том, что до конца года средняя зарплата может достичь 14,5 тысячи гривен" – считает Денис Шмыгаль.

Что этому предшествовало