К юбилею Конституционного Суда НБУ выпустит памятную медаль: какой вид она будет иметь
Источник:НБУ
По случаю 25-летнего юбилея Конституционного Суда Украины, в Национальном банке решили выпустить тематическую памятную медаль. Коллекционеры смогут приобрести ее уже с 12 октября.
В Нацбанке отметили, что медаль посвящена органу, который обеспечивает верховенство Конституции Украины. На лицевой стороне изображены малый Государственный Герб, надпись "Украина" и фрагмент здания Конституционного Суда в виде развернутой книги, а также 2021 год чеканки и логотип Банкнотно-монетного двора.
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Медаль к юбилею КСУ
На реверсе медали разместили логотип КСУ на зеркальном фоне. Украсили обратную сторону также надписью "Конституционный Суд Украины" полукругом и "25 лет".
Нацбанк выпустит медаль к юбилею КСУ / Фото с сайта НБУ
Над изображением работали художники Владимир Таран, Александр и Сергей Харук. Скульпторы – Владимир Демьяненко и Владимир Атаманчук.
Лицевая сторона медали / Фото с сайта НБУ
Всего планируют выпустить 10 тысяч штук медалей категории "специальный анциркулейтед". Диаметр каждой составляет 35 миллиметров. Изготовлены они из нейзильбера – сплава меди с никелем и цинком.
Реверс памятной монеты / Фото с сайта НБУ
Конституционный Суд Украины: что известно об учреждении
- КСУ начал деятельность 18 октября 1996 года, по новой Конституции Украины.
- В его юрисдикцию входит решение вопросов соответствия законов и других актов Конституции.
- Всего в КСУ путем проведения конкурса выбирают 18 судей. Президент, Верховная Рада и съезд судей Украины назначают по 6 кандидатов.
- Каждый судья приносит присягу на специальном пленарном заседании и только после этого приобретает полномочия.