В Нацбанке отметили, что медаль посвящена органу, который обеспечивает верховенство Конституции Украины. На лицевой стороне изображены малый Государственный Герб, надпись "Украина" и фрагмент здания Конституционного Суда в виде развернутой книги, а также 2021 год чеканки и логотип Банкнотно-монетного двора.

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Медаль к юбилею КСУ

На реверсе медали разместили логотип КСУ на зеркальном фоне. Украсили обратную сторону также надписью "Конституционный Суд Украины" полукругом и "25 лет".



Нацбанк выпустит медаль к юбилею КСУ / Фото с сайта НБУ

Над изображением работали художники Владимир Таран, Александр и Сергей Харук. Скульпторы – Владимир Демьяненко и Владимир Атаманчук.



Лицевая сторона медали / Фото с сайта НБУ

Всего планируют выпустить 10 тысяч штук медалей категории "специальный анциркулейтед". Диаметр каждой составляет 35 миллиметров. Изготовлены они из нейзильбера – сплава меди с никелем и цинком.



Реверс памятной монеты / Фото с сайта НБУ

Конституционный Суд Украины: что известно об учреждении