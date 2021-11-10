Чтобы намерения стали реальностью, электрифицируют не менее 500 километров путей. Это будет происходить в рамках программы "Большое строительство", инициированной президентом Зеленским.

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Что известно об электрификации путей и новых маршрутах

Больше подробностей рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков. Он обратил внимание на то, что в лучшие годы Укрзализныця могла электрифицировать даже по 100 километров железнодорожных путей ежегодно. Впрочем, этот показатель за предыдущие 8 лет суммарно составлял всего 23 километра.

Мы планируем электрифицировать не менее 500 километров к 2024 году. Это позволит наладить скоростные межрегиональные сообщения,

– объяснил Кубраков.

Чиновник анонсировал, что новые маршруты формата "Интерсити+" запустят в более чем 10 областных центров. Среди них – Ужгород, Черновцы, Луцк, Житомир, Чернигов, Сумы, Кропивницкий, Мариуполь, Николаев и Херсон. Скоростной железной дорогой уже в ближайшее время соединят Киев и Черкассы.

Справка. Приоритетными проектами по электрификации на 2022 год являются направления "Долинская – Николаев – Колосовка", "Ворожба – Сумы", а также "Житомир – Новоград-Волынский".

Что уже сделано в 2021

Кубраков отметил, что еще в 2021 году завершится электрификация 50 километров путей на разных маршрутах. Накануне, например, завершили соответствующие работы на участке "Черноморская – Береговая", протяженностью 6,5 километров. Его используют крупнейшие морские порты Украины.

До декабря продлится электрификация 11-километрового пути "Киев – Васильков-2". Это позволит "пересадить" пассажиров на этом направлении с автомобилей на железнодорожный транспорт. В таком случае пассажиропоток вырастет с 5 до 7 тысяч в сутки.