Ситуацию по кадровым ротациям в "Нафтогазе" глава Офиса Президента Андрей Ермак обсудил с послами стран "Большой семерки". В этот же день состоялась встреча с наблюдательным советом компании.
Обратите внимание: У нас нет эффективного рынка газа — Витренко объяснил как формируется тариф
Предложение для наблюдательного совета "Нафтогаза"
Так, на встрече с наблюдательным советом "Нафтогаза" при участии министров правительства всему наблюдательному совету предложат остаться работать. Условие – гарантия конструктивного диалога с новым главой компании Витренко. Такой состав наблюдательного совета будет работать до проведения нового прозрачного конкурса.
Кроме того, 13 мая подписали контракт на 12 месяцев с новым председателем правления "Нафтогаза" Юрием Витренко. Следующего руководителя компании будут выбирать на прозрачном конкурсе, который стартует через 6 месяцев.
Когда начнет работать новый состав наблюдательного совета, автоматически начнется подготовка к новому конкурсу по выбору председателя правления.
Кадровые изменения в "Нафтогазе": коротко
- Экс-руководителя компании Андрея Коболева уволили 28 апреля. Мотивировали это тем, что компания за 2020 год понесла миллиардные убытки.
- Сам Коболев заявил, что об увольнении узнал из новостей. По его мнению, это ставит крест на реформе корпоративного управления.
- Сразу же после увольнения Коболева компанию возглавил тогдашний исполнявший обязанности министра энергетики Юрий Витренко.