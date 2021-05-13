Ситуацию по кадровым ротациям в "Нафтогазе" глава Офиса Президента Андрей Ермак обсудил с послами стран "Большой семерки". В этот же день состоялась встреча с наблюдательным советом компании.

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Предложение для наблюдательного совета "Нафтогаза"

Так, на встрече с наблюдательным советом "Нафтогаза" при участии министров правительства всему наблюдательному совету предложат остаться работать. Условие – гарантия конструктивного диалога с новым главой компании Витренко. Такой состав наблюдательного совета будет работать до проведения нового прозрачного конкурса.

Кроме того, 13 мая подписали контракт на 12 месяцев с новым председателем правления "Нафтогаза" Юрием Витренко. Следующего руководителя компании будут выбирать на прозрачном конкурсе, который стартует через 6 месяцев.

Когда начнет работать новый состав наблюдательного совета, автоматически начнется подготовка к новому конкурсу по выбору председателя правления.

Обратите внимание! Все члены наблюдательного совета "Нафтогаза" 30 апреля подали в отставку. Прекращение полномочий должно вступить в силу 14 мая.

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