JPMorgan отказался от инвестиций в российский рубль: все из-за ситуации вокруг Украины

Аналитики JPMorgan не рекомендуют своим клиентам длинные вложения в российский рубль. Такие рекомендации они озвучили на фоне нарастающей напряженности вокруг Украины.

Падение российского рубля

Издание Bloomberg заметно напомнило, что российская национальная валюта уже потеряла 5,1%, что является самым большим показателем среди развивающихся рынков. Такое резкое и быстрое снижение курса побудило центральный банк прекратить регулярные покупки иностранной валюты во избежание какого-либо дополнительного давления на рубль.

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Мы не можем с высокой уверенностью исключать негативные сценарии,

– считают стратеги Анезка Христова и Майкл Гаррисон.

График падения российского рубля

График падения русского рубля / Инфографика Bloomberg

В JPMorgan также признали, что ранее недооценивали опасность и в результате лишились таких вложений.

Для стабильного ралли облигаций, вероятно, нужно как снижение геополитической неопределенности, так и более очевидные признаки того, что инфляция достигла своего пика,

– делятся аналитики.

Угроза нападения со стороны России: что следует знать

Еще с конца октября 2021 года Россия стянула войска к границе с Украиной. Украинская разведка это подтвердила и объяснила, что Кремль может напасть в январе – феврале 2022 года.

24 января секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что возле границы с Украиной находится 109 тысяч российских военных. Более того, их сопровождают около 10 – 11 тысяч дополнительных военнослужащих. Однако политик призвал украинцев не паниковать, а сохранять спокойствие.

В конце января стало известно, что в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes находятся 104 россиянина. На фоне угрозы вторжения России в Украину снизились доходы на 27,9 миллиарда долларов.

Зато международное сообщество, в случае нападения России на Украину, обещает ввести санкции против России и непосредственно Владимира Путина. Например, 25 января Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что США могут ввести санкции непосредственно против самого президента России.

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Аналитики JPMorgan также отметили, что сейчас рубль недооценен в среднем на 13%.