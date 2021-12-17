Этот отопительный сезон мы пройдем без перебоев, – Витренко

Руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о том, что Украина успешно пройдет отопительный сезон в этом году. Для этого, по его словам, в наших хранилищах достаточно газа.

По словам Юрия Витренко, в наших хранилищах сейчас есть больше 15 миллиардов кубометров газа. Руководитель "Нафтогаза" во время брифинга по созданию координационного энергетического штаба заявил, что этот показатель выше, чем в 2014 – 2018 годах.

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Отопительный сезон пройдет спокойно

Юрий Витренко подчеркнул, что ресурсов "Нафтогаза" достаточно для отопительного сезона. Также руководитель "Нафтогаза" напомнил, что согласно подписанный с правительством меморандум делает невозможным повышение тарифов. Это касается как центрального, так и индивидуального отопления.

Этот отопительный сезон, при нормальных условиях, мы пройдем с нормальной поставкой газа без перебоев, со стабильными ценами и тарифами,

– заявил Витренко.

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Накануне Юрий Витренко заявлял, что если в Украину придут морозы -15 градусов и ниже, то возможны проблемы. Однако и тогда руководитель "Нафтогаза" подчеркивал, что газа у нас достаточно.