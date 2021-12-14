В этом году иностранные инвестиции в Украину достигнут 6,5 миллиарда долларов, – Шмыгаль

Уже в этом году правительство Украины рассчитывает на 6,5 миллиарда долларов инвестиций, включая реинвестиции. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это будет самый большой объем за последние 5 лет.

Об этом сообщил глава правительства во время выступления на втором ежегодном форуме UkraineInvest MAKE in UA. Шмыгаль также обозначил 7 ключевых приоритетов.

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В правительстве рассказали о цели по инвестициям

15 миллиардов долларов инвестиций ежегодно, начиная с 2025 года, — такой показатель мы утвердили в Национальной экономической стратегии. Амбициозная цель. Но благодаря нашей совместной работе она абсолютно достижима,

– отметил Шмыгаль.

В феврале этого года вступил в силу закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине". Документ предусматривает таможенные, налоговые, инфраструктурные, земельные льготы инвестиционным проектам с суммой инвестиций более 20 миллионов евро.

7 ключевых приоритетов для привлечения инвестиций:

качественная имплементация закона О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями;

дальнейшая диджитализация, уменьшение бюрократической нагрузки, а также поддержка ИТ-сектора.

уменьшение роли государства в экономике через приватизацию государственных предприятий,

завершение земельной реформы,

запуск индустриальных парков,

дешевые и длинные деньги на развитие,

правильный дизайн рынков.

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По словам Дениса Шмыгаля, на этой неделе будет подано 2 заявки инвесторов на получение государственной поддержки. Общая сумма инвестиций составит примерно 96 миллионов долларов. Проекты будут реализованы в сферах агропереработки и производства строительных материалов.