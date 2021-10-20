Этой зимой в Украине впервые не будет госрегулирования цен на газ, – Витренко

Юрий Витренко заявил, что текущей зимой не будет действовать государственное регулирование цен на газ. По его словам, это произойдет впервые за время независимой Украины.

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" сообщил 20 октября во время первого дня "Украинского газового инвестиционного конгресса" в Киеве.

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Эта зима будет первой, когда не будет государственного регулирования цен на газ вообще. Я могу сказать, что Украина хорошо справляется,

– сказал Юрий Витренко.

По его словам, несколько лет назад в стране запустился свободный рынок цен на газ для промышленности, а в 2020 году заработал рынок газа для населения.

Цены на газ: что известно

С 20 мая 2021 года Кабмин прекратил регулирование цены на газ для теплокоммунэнерго, поскольку стоимость будет диктовать конкурентный рынок.

Цена продажи газа в Европе 6 октября 2021 года достигла почти 2 тысяч долларов за тысячу кубометров, этот показатель является абсолютным рекордом.

Согласно данным Укрэнергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на еврохабах до границы Украины достигла 40 гривен за кубический метр.

Годовой "фиксированный" тариф НАК "Нафтогаз Украины" для населения составляет 7,96 гривны за метр кубический.