Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" сообщил 20 октября во время первого дня "Украинского газового инвестиционного конгресса" в Киеве.
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Эта зима будет первой, когда не будет государственного регулирования цен на газ вообще. Я могу сказать, что Украина хорошо справляется,
– сказал Юрий Витренко.
По его словам, несколько лет назад в стране запустился свободный рынок цен на газ для промышленности, а в 2020 году заработал рынок газа для населения.
Цены на газ: что известно
- С 20 мая 2021 года Кабмин прекратил регулирование цены на газ для теплокоммунэнерго, поскольку стоимость будет диктовать конкурентный рынок.
- Цена продажи газа в Европе 6 октября 2021 года достигла почти 2 тысяч долларов за тысячу кубометров, этот показатель является абсолютным рекордом.
- Согласно данным Укрэнергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на еврохабах до границы Украины достигла 40 гривен за кубический метр.