Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" сообщил 20 октября во время первого дня "Украинского газового инвестиционного конгресса" в Киеве.

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Эта зима будет первой, когда не будет государственного регулирования цен на газ вообще. Я могу сказать, что Украина хорошо справляется,

– сказал Юрий Витренко.

По его словам, несколько лет назад в стране запустился свободный рынок цен на газ для промышленности, а в 2020 году заработал рынок газа для населения.

Обратите внимание! Годовой "фиксированный" тариф НАК "Нафтогаз Украины" для населения составляет 7,96 гривны за метр кубический.

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