Это решение плевок в лицо врагу, – Monobank

Соучредитель финучреждения Олег Гороховский подчеркнул, что решение о возврате кредитных лимитов не решение банкиров или бизнесменов. Оно – плевок в лицо врагу.

По теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

Считали-считали как вернуть кредитные лимиты. Ничего хорошего из этого может не выйти. Но это уже неважно. Это нужно сделать потому, что в этой ситуации это правильно,

– подчеркнул Гороховский.

Какой кредит будет доступен

Для пользователей Monobanky будут доступны 10 тысяч гривен с ранее одобренного кредитного лимита. В настоящее время перебрасывать кредитные деньги с карты на карту нельзя, также недоступен кэшбек. Деньги можно использовать: