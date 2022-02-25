Это решение плевок в лицо врагу, – Monobank
Соучредитель финучреждения Олег Гороховский подчеркнул, что решение о возврате кредитных лимитов не решение банкиров или бизнесменов. Оно – плевок в лицо врагу.
По теме Россия напала на Украину: хронология основных событий
Считали-считали как вернуть кредитные лимиты. Ничего хорошего из этого может не выйти. Но это уже неважно. Это нужно сделать потому, что в этой ситуации это правильно,
– подчеркнул Гороховский.
Какой кредит будет доступен
Для пользователей Monobanky будут доступны 10 тысяч гривен с ранее одобренного кредитного лимита. В настоящее время перебрасывать кредитные деньги с карты на карту нельзя, также недоступен кэшбек. Деньги можно использовать:
- на торговые операции,
- оплату коммунальных услуг,
- пополнение мобильного.