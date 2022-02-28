Этого монстра можно добить только одним способом, – экономист о России

На Россию уже наложили мощные экономические санкции. Но если агрессор не остановится, то Запад может ввести еще одну жесткую санкцию.

Речь идет об эмбарго на российские нефть и газ. Ведь вместе они составляют около 50% ВВП России. Об этом в комментарии 24 канала сообщил экономист и специалист Экономической экспертной платформы Олег Гетман.

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Этого монстра можно добить только одним способом. Европейские страны и часть азиатских стран должны найти другие источники поставки, а они на самом деле есть. Олег Гетман Экономист и специалист Экономической экспертной платформы

Европа может закупать нефть в Азии, а газ – в США. Нефтяное эмбарго не только экономически добьет Россию, но и избавит Европу от российского влияния. Напомним, что президент Зеленский в своих обращениях активно просит мир пойти на такой шаг.

И, похоже, мир слушает. Канцлер Германии уже заявил, что его страна откажется от российского газа. Важно понимать, что именно Германия является наиболее зависимым европейским государством от российских энергоносителей.

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