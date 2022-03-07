Этого достаточно: в международных резервах Украины почти 28 миллиардов долларов

Объем международных резервов Украины достаточен для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка.

Об этом заявили в Нацбанке. Международные резервы Украины по предварительным данным составили 27,54 миллиарда долларов по состоянию на 1 марта. Этих денег вполне достаточно, чтобы профинансировать 3,8 месяца импорта.

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Объем резервов уменьшился

В феврале международные резервы снизились на 5,3%. Это связано с выплатами по внешним обязательствам и интервенциям Нацбанка для слаживания колебаний на валютном рынке.

В феврале Украина погасила 1,4 миллиарда долларов долга.

Чистая продажа валюты Нацбанком из резервов в феврале составила 357,8 миллионов долларов. Это делали для сдерживания курса гривны.

Напомним, что Нацбанк еще 24 февраля зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 гривны, а евро – 33,17 гривны. И с этого времени курс неизменен. Это было сделано для защиты финансовой системы Украины, ее надежного и стабильного функционирования.

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