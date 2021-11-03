Это заслуживает самого жесткого наказания, – Герус о злоупотреблениях на рынке электроэнергии
Источник:24 канал
Пятерых трейдеров электрической энергией внепланово проверят на предмет злоупотреблений на оптовом рынке электрической энергии. Одной из них является компания Виталия Бутенко – бывшего коммерческого директора группы ДТЭК.
Компания ООО "Тэг Групп" недавно получила разрешение на импорт электроэнергии из Беларуси. Виталий Бутенко создал ее летом через неделю после того, как ушел из ДТЭК – компании олигарха Рината Ахметова. Председатель профильного комитета в Раде Андрей Герус не считает эту связь совпадением. Об этом он написал в фейсбуке.
Важно Укрэнерго объяснило поставки электроэнергии из Беларуси
Компания с уставным фондом в 7,5 тысячи долларов может начать импорт электроэнергии в объеме 20 – 30 миллионов долларов в месяц. До октября эта компания не вела вообще никакой деятельности – и вжух – сразу импорт на пол миллиарда гривен в месяц.
Нарушения на рынке электроэнергии
Позже нардеп сообщил о факте грубого нарушения законодательства при торговле электрической энергией со стороны компании Бутенко:
- До 1 ноября трейдеры имели право продавать на "рынке на сутки вперед" не более 10% от объемов электроэнергии, купленной у производителей.
- В то же время ООО "Тет групп" в несколько раз превысило это ограничение. Объемы злоупотреблений составляли сотни миллионов гривен.
Маловероятно, что Виталий Бутенко, долго работавший коммерческим директором группы ДТЭК, не знал о существовании такой законодательной нормы. Поэтому скорее речь идет об умышленном и осознанном нарушении закона, а такое, по моему мнению, заслуживает и самого жесткого наказания, включая лишение лицензии,
– написал Герус в телеграме.
Что известно о ДТЭКЭто крупнейшая частная энергетическая компания Украины, которую контролирует олигарх Ринат Ахметов. Компания является монополистом на рынке тепловой энергетики и занимает весомую долю на рынке электроэнергии – 23%.
Внеплановые проверки
Отметим, что 8 ноября на своем заседании регулятор НКРЕКП рассмотрит вопрос внеплановых проверок пяти трейдеров электрической энергией на предмет злоупотреблений на оптовом рынке электрической энергии. Среди них:
- ООО "Тет групп";
- ООО "Запорожский энергетический альянс"
- ООО "Йе энергия";
- ООО "Стелла Энерджи";
- ООО "Св Энерджи".
Проверки должны провести до 15 ноября.
Важно Выбор между плохим и очень плохим, – эксперт об импорте электроэнергии из РоссииОбратите внимание! Из-за аварийности ТЭС и ТЭЦ холдинга ДТЭК Украина попросила в Беларуси аварийной помощи в виде поставок электроэнергии. Правда, в ДТЭК отрицают свою вину.
Что происходит на рынке электроэнергии: кратко
- Зимой украинцы могут почувствовать на себе веерные отключения – поочередные или погрупповые отсоединения потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему.
- Все потому, что зимой может быть существенный дефицит электроэнергии, ведь у Украины в более чем в 4 раза ниже запасы угля, чем должны были бы быть. Более того, Россия с 1 ноября прекратила экспорт энергетического угля Украине.
- Поэтому Украина должна прибегнуть к импорту электроэнергии из России и Беларуси. Но помешал иск компании ДТЭК. Через него Укрэнерго отменил аукционы на импорт электроэнергии из России и Беларуси. Впоследствии аукцион провели по резервной процедуре.
- Из-за этих событий цена на электроэнергию на "рынке на сутки вперед" уже выросла.