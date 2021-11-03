Это заслуживает самого жесткого наказания, – Герус о злоупотреблениях на рынке электроэнергии

Пятерых трейдеров электрической энергией внепланово проверят на предмет злоупотреблений на оптовом рынке электрической энергии. Одной из них является компания Виталия Бутенко – бывшего коммерческого директора группы ДТЭК.

Компания ООО "Тэг Групп" недавно получила разрешение на импорт электроэнергии из Беларуси. Виталий Бутенко создал ее летом через неделю после того, как ушел из ДТЭК – компании олигарха Рината Ахметова. Председатель профильного комитета в Раде Андрей Герус не считает эту связь совпадением. Об этом он написал в фейсбуке.

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Компания с уставным фондом в 7,5 тысячи долларов может начать импорт электроэнергии в объеме 20 – 30 миллионов долларов в месяц. До октября эта компания не вела вообще никакой деятельности – и вжух – сразу импорт на пол миллиарда гривен в месяц. Андрей Герус Председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг

Нарушения на рынке электроэнергии

Позже нардеп сообщил о факте грубого нарушения законодательства при торговле электрической энергией со стороны компании Бутенко:

До 1 ноября трейдеры имели право продавать на "рынке на сутки вперед" не более 10% от объемов электроэнергии, купленной у производителей.

В то же время ООО "Тет групп" в несколько раз превысило это ограничение. Объемы злоупотреблений составляли сотни миллионов гривен.

Маловероятно, что Виталий Бутенко, долго работавший коммерческим директором группы ДТЭК, не знал о существовании такой законодательной нормы. Поэтому скорее речь идет об умышленном и осознанном нарушении закона, а такое, по моему мнению, заслуживает и самого жесткого наказания, включая лишение лицензии,

– написал Герус в телеграме.

Что известно о ДТЭК Это крупнейшая частная энергетическая компания Украины, которую контролирует олигарх Ринат Ахметов. Компания является монополистом на рынке тепловой энергетики и занимает весомую долю на рынке электроэнергии – 23%.

Внеплановые проверки

Отметим, что 8 ноября на своем заседании регулятор НКРЕКП рассмотрит вопрос внеплановых проверок пяти трейдеров электрической энергией на предмет злоупотреблений на оптовом рынке электрической энергии. Среди них:

ООО "Тет групп";

ООО "Запорожский энергетический альянс"

ООО "Йе энергия";

ООО "Стелла Энерджи";

ООО "Св Энерджи".

Проверки должны провести до 15 ноября.

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Что происходит на рынке электроэнергии: кратко

Зимой украинцы могут почувствовать на себе веерные отключения – поочередные или погрупповые отсоединения потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему.

поочередные или погрупповые отсоединения потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему. Все потому, что зимой может быть существенный дефицит электроэнергии, ведь у Украины в более чем в 4 раза ниже запасы угля, чем должны были бы быть. Более того, Россия с 1 ноября прекратила экспорт энергетического угля Украине.

Поэтому Украина должна прибегнуть к импорту электроэнергии из России и Беларуси. Но помешал иск компании ДТЭК. Через него Укрэнерго отменил аукционы на импорт электроэнергии из России и Беларуси. Впоследствии аукцион провели по резервной процедуре.

Из-за этих событий цена на электроэнергию на "рынке на сутки вперед" уже выросла.