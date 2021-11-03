Компания ООО "Тэг Групп" недавно получила разрешение на импорт электроэнергии из Беларуси. Виталий Бутенко создал ее летом через неделю после того, как ушел из ДТЭК – компании олигарха Рината Ахметова. Председатель профильного комитета в Раде Андрей Герус не считает эту связь совпадением. Об этом он написал в фейсбуке.

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Компания с уставным фондом в 7,5 тысячи долларов может начать импорт электроэнергии в объеме 20 – 30 миллионов долларов в месяц. До октября эта компания не вела вообще никакой деятельности – и вжух – сразу импорт на пол миллиарда гривен в месяц. Андрей Герус Председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг

Нарушения на рынке электроэнергии

Позже нардеп сообщил о факте грубого нарушения законодательства при торговле электрической энергией со стороны компании Бутенко:

До 1 ноября трейдеры имели право продавать на "рынке на сутки вперед" не более 10% от объемов электроэнергии, купленной у производителей.

В то же время ООО "Тет групп" в несколько раз превысило это ограничение. Объемы злоупотреблений составляли сотни миллионов гривен.

Маловероятно, что Виталий Бутенко, долго работавший коммерческим директором группы ДТЭК, не знал о существовании такой законодательной нормы. Поэтому скорее речь идет об умышленном и осознанном нарушении закона, а такое, по моему мнению, заслуживает и самого жесткого наказания, включая лишение лицензии,

– написал Герус в телеграме.

Что известно о ДТЭК Это крупнейшая частная энергетическая компания Украины, которую контролирует олигарх Ринат Ахметов. Компания является монополистом на рынке тепловой энергетики и занимает весомую долю на рынке электроэнергии – 23%.

Внеплановые проверки

Отметим, что 8 ноября на своем заседании регулятор НКРЕКП рассмотрит вопрос внеплановых проверок пяти трейдеров электрической энергией на предмет злоупотреблений на оптовом рынке электрической энергии. Среди них:

ООО "Тет групп";

ООО "Запорожский энергетический альянс"

ООО "Йе энергия";

ООО "Стелла Энерджи";

ООО "Св Энерджи".

Проверки должны провести до 15 ноября.

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Обратите внимание! Из-за аварийности ТЭС и ТЭЦ холдинга ДТЭК Украина попросила в Беларуси аварийной помощи в виде поставок электроэнергии. Правда, в ДТЭК отрицают свою вину.

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