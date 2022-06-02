Об этом 24 каналу рассказал бывший исполняющий обязанности министра экономики Павдо Кухта. Он также отметил, что во время войны мы не можем самостоятельно наполнить бюджет, но партнеры и союзники выделили нам достаточно средств, чтобы держать бюджет "на плаву".

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И это логическая модель – наши солдаты проливают кровь на войне с Россией, а нам хотя бы дают деньги. Есть определенные проблемы: средства идут долго и есть нюансы в распределении, ведь большая часть этих сумм идут на поддержку других стран.

– говорит Кухта.

Тем не менее, эксперт объясняет, что мы предлагаем нашим партнерам разделить их финансирование и разделить расходы именно на нас. Таким образом, дефицит бюджета будут частично покрывать наши союзники .

Что такое учетная ставка? Это один из инструментов монетарной политики, с помощью которого Национальный банк Украины устанавливает ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Прежде всего, это касается банков и других субъектов денежно-кредитного рынка Украины.

"Мы живем не для бюджета – бюджет существует для нас. Понятно, что во время войны большую его часть нужно возводить, но у нас есть решение, и это проблема чиновников", – добавляет Павел Кухта.

На что повлияет повышение учетной ставки

Если мы замечали в последние недели ситуацию в обменных пунктах, то она была очень опасной – по сути, у нас происходила девальвация гривни, отмечает Кухта. Он добавляет, что ко всему девальвация была спрятанной – для бизнеса был один курс, для простых граждан другой.

Увеличение учетной ставки повлияет на процент кредитования и ипотеки. Но если граждане положат средства на депозит – получат хорошие проценты, что является обратной стороной медали.

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