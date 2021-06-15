Это вообще не про олигархов, – Фурса назвал последствия налоговой амнистии

Законопроект о налоговой амнистии может не побороть теневую экономику. В то же время значительное влияние на олигархов он также не окажет.

Об этом рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, вопрос о влиянии соответствующего закона на теневую экономику остается открытым.

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"На этом постоянно аккцентировал МВФ, что нет ни одного примера в мире, когда налоговая амнистия заканчивалась хорошо, когда налоговая амнистия оказывала положительный эффект на экономику", – сказал Сергей Фурса.

Идея с этим, по словам Фурсы, возникла потому что начал работать финансовый мониторинг в банках. Он объяснил, что негативными эффектами налоговой амнистии может быть стимулирование не платить налоги.

На кого будет влиять закон о налоговой амнистии

Фурса отметил, что на должностных лиц соответствующий закон как не распространяется. Однако если лицо, например, получало доходы в конверте, довольно весомые, и не декларировало это, и у него накопились достаточно высокие доходы – для него соответствующий закон будет большим удовольствием.

"Это вообще не про олигархов, мне трудно представить как олигархи зарабатывают что-то в тени. Они не получают ни от кого зарплату в конверте. А оффшоров этот законопроект не касается, поэтому нет, это вообще история не про олигархов", – сказал Сергей Фурса .

Он добавил, что в вопросе налоговой амнистии речь не про истории именно с так называемым трансфертным ценообразованием, где крупный бизнес оставляет деньги в оффшорах.

Сергей Фурса объяснил закон о налоговой амнистии: смотрите видео

Закон о налоговой амнистии: коротко