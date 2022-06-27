Это скорее символический акт, – Кухта объяснил, как дефолт повлияет на Россию

Россия впервые за четверть века испытала дефолт по внешнему долгу в иностранной валюте в результате жестких западных санкций, перекрывших пути платежей. То есть у России еще есть деньги, но заплатить не могут.

Об этом 24 каналу сообщил эксисполнитель обязанностей министра экономразвития Павел Кухта . Он отметил, что у России последний дефолт был в 1998 году.

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Уже 2 дефолта России

По его словам, фактически это был дефолт по внешним обязательствам России. То есть тогда технически россияне сохранили платежи по внешним облигациям, выпущенным с 1991 года, однако они допустили дефолт по советским долгам, взятым на себя Россией, и по внутренним облигациям, которые держали в основном иностранцы.

"То есть на самом деле у России уже 2 дефолта за 25 лет, что много говорит о "надежности" этого заемщика", - подчеркнул Кухта.

Символический акт

Он также отметил, что для президента России Владимира Путина очень важно платить долги страны. К примеру, в конце 1990-х он отказал немецкому канцлеру, который тогда предлагал какие-то облегчения в отношении платежей. Глава Кремля заверил, что Россия великое государство, поэтому они способны платить по своим обязательствам.

И вот это великое государство раз в четверть века входит в дефолт. Сейчас это скорее символический акт, поскольку у России действительно есть деньги, чтобы заплатить. Однако они не могут произвести платеж, из-за санкций,

– объяснил Кухта.

Когда будет реальный дефолт

В то же время он подчеркнул, что через несколько лет, когда начнется снижение цен на энергоносители – дефолт России будет уже не символичен, а вполне реален. Ведь когда у государства-агрессорки начнутся проблемы с доходами, ему нужно будет как-то привлекать финансирование.

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Например, когда у нашего государства начались проблемы с доходами, мы стали сотрудничать с Международным валютным фондом и другими кредиторами, чтобы привлекать необходимые деньги. Впрочем, как отметил Кухта, Россия просто не сможет этого сделать.

"В такой период для россиян становится критически важным привлекать деньги, поскольку по-другому они просто не способны рассчитаться по собственным обязательствам. То есть власти начнут выбирать – платить пенсии, или зарплату военным и прочее. В то же время уже не у кого будет взять деньги" , – подытожил Кухта.

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