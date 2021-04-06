Сотрудничество с Международным валютным фондом было конструктивным и сейчас продолжается. В то же время возвращение миссии МВФ в Украину не является принципиальным.

Сейчас в Украине продолжаются над конкретными формулировками обязательств перед МВФ. Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

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Есть ли необходимость именно в миссии МВФ

Глава Министерства финансов пояснил, что сейчас с МВФ продолжается сотрудничество в режиме онлайн. В то же время то, в каком формате ее осуществляют, пока не принципиально, добавил он.

"Для нас не изменился способ коммуникации с МВФ. Мы выполняем те же вещи, что в миссии, что без миссии. Нам принципиально сейчас выйти на проект меморандума с четкими формулировками наших обязательств", – пояснил Сергей Марченко.

В то же время он отметил, что деньги от Международного валютного фонда предусмотрено направить на финансирование дефицита бюджета и погашение предыдущих долгов.

Для нас это важно, потому что это сигнал другим кредиторам, Евросоюзу, Всемирному банку и всему международному рынку капиталов,

– сказал министр финансов Украины.

На 2021 год, по словам Марченко, предусмотрено получение 2 траншей, по 700 миллионов долларов. Он разъяснил, что соответствующие средства не предусмотрены конкретно на борьбу с пандемией.



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Собственно в бюджете есть расходы и в частности на борьбу с пандемией, которые мы финансируем счетом доходов и других заимствований. Поэтому можно сказать, что часть этих средств может быть использована и напрямую на борьбу с коронавирусом", – отметил министр финансов.

Развитие событий в случае, если транша не будет

Сергей Марченко отметил, что вопрос о том, что транша от МВФ для Украины не будет – не обсуждают. Он пояснил, что в Министерстве финансов есть варианты действий на случай различных событий, но сейчас работа продолжается по основному сценарию.

Другие сценарии имеют определенные последствия, которые не желательны для экономики, поэтому стоит сейчас идти по оптимистичному – это возобновление сотрудничества с МВФ и получение соответствующей кредитной поддержки,

– сказал Марченко.

Также он пояснил, что ключевыми остаются вопросы по восстановлению антикоррупционной инфраструктуры, а также:

обеспечение проведения судебной реформы;

вопросы рынков электричества и газа.

По словам главы Министерства финансов, также обсуждают вопрос по поводу дефицита бюджета на 2022 год и каким образом бюджет будут балансировать. Также он добавил, что сейчас вопрос независимости Нацбанка кредитор не поднимал.

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