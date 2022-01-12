Это не ревизия полученных доходов, – Гетманцев о методах налогового контроля

После завершения налоговой амнистии в Украине планируют ввести косвенные методы налогового контроля. Соответствующий законопроект уже разрабатывает правительство.

Уже в 2022 году наработанный Кабинетом министров документ могут внести в Верховную Раду. Соответствующее заявление сделал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Текущие результаты налоговой амнистии

Нардеп сообщил, что сейчас в рамках налоговой амнистии уже амнистирован 1 миллиард 204 миллионов гривен. В частности, за период праздников – более 100 миллионов гривен.

"Динамика увеличивается, и все больше граждан принимают участие в налоговой амнистии, потому что наши сограждане понимают, что современный финансовый мир слишком прозрачен, и ты должен объяснять происхождение своих денег", – заявил Гетманцев.

Косвенные методы налогового контроля – не о ревизии

Парламентарий также подчеркнул, что косвенные методы налогового контроля "это не о ревизии тех доходов, которые люди получили уже".

Если кто-то приобрел квартиру или дом за деньги, полученные с уклонения от налогообложения, никто не может отобрать эту квартиру или дом, никто не может доначислить ни один налог на стоимость этого актива,

– пояснил Гетманцев.

Он добавил, что такого полномочия ни у налоговой службы, ни у кого другого нет и не будет никогда. "Поэтому может идти речь лишь о будущих ценных приобретениях, которые отмечаются в реестрах", – отметил "слуга народа". И уточнил, что это – квартиры, автомобили, акции, ценные бумаги

Налоговая амнистия в Украине: что известно

С 1 сентября 2021 года в Украине началась налоговая амнистия – одноразовое добровольное декларирование физическими лицами принадлежащих им активов с последующей уплатой единовременного сбора в государственный бюджет

Спецдекларирование продлится в течение года, то есть до 1 сентября 2022 года.

Министр финансов Сергей Марченко ранее рассказал, что после налоговой амнистии власти будут использовать косвенные методы определения доходов.

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