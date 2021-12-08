На это не обращают внимание, – Гетманцев назвал цель экономического паспорта украинца

В Украине достаточно сильно упала рождаемость. Экономический паспорт украинца должен наладить соответствующий процесс.

Такова еще одна сторона программы. Об этом сообщил в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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Стимулирование рождаемости

По его словам, в нашем государстве, в частности из-за экономических неурядиц, катастрофически упала рождаемость.

На это, возможно, не обращают должного внимания. Это стимулирование рождаемости,

– подчеркнул Гетманцев.

Надо воспринимать программу и по стимулированию рождаемости. Он пояснил, что супруги, которые не имеют детей и не получают никаких отчислений, в соответствии с программой, могут родить.

Гетманцев заметил, что 300 тысяч малышей ежегодно появляются на свете: "Детей рождается меньше. Одним из наших приоритетов являются программы, связанные со стимулированием рождаемости".

Создание службы по правам детей

Как отметил глава налогового комитета, в Украине проголосовали за постановление о создании Службы по делам детей.

Это очень важное решение. Возможно, его СМИ недооценили,

– рассказал Гетманцев.

Служба прежде всего будет заниматься детьми из тех семей, где им не уделяют должного внимания.

Рождаемость в Украине: что известно

В Украине возможен антирекорд рождаемости за последние 30 лет.

По состоянию на сентябрь 2021 года, зафиксировали 132 595 малышей, которые появились на свет.

Как пояснили в Госстате, процент рождаемости уменьшается ежемесячно.

Кстати, в Минсоцполитики намерены увеличить помощь при рождении ребенка до 50 тысяч гривен.