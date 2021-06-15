Речь идет как о бизнесменах, которые "прячут" деньги на офшорах, так и о рядовых гражданах, которые хотят легализовать средства, которые не были обложены ранее. Об этом в интервью 24 каналу рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

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Марченко рассказал о новом законе

По его словам, это касается, в частности, людей, получавших зарплату в конвертах. Закон позволит украинцам легализовать средства за незначительную цену.

Это (закон – 24 канал) не касается доходов, полученных от уголовных дел, связанных с отмыванием средств, с торговлей людьми, наркотиками. Коррупционных схем это также не касается,

– пояснил министр.

Он отметил, что чиновники и те, кто вовлечены в коррупционные схемы, будут нести ответственность. Закон касается только части неуплаты налогов. Кроме того, документ предусматривает, что родственники чиновников не смогут больше декларировать их имущество, как свою собственность.

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Марченко отметил, что закон предусматривает достаточно приемлемые условия для того, чтобы легализовать свои доходы. Говорится о 5%, если это деньги, которые родом с Украины, из заграницы – 9%. Если деньги были вложением в облигации внутригосударственной ссуды – 2,5% налогов.