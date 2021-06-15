Это может иметь эффект, – Марченко о создании Бюро экономической безопасности

Бюро экономической безопасности может стать эффективным органом в Украине. Однако это произойдет лишь в том случае, если создадут соответствующие условия.

Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, сейчас по БЭБ уже объявили конкурс.

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"Он (конкурс – 24 канал) должен в сентябре заработать и сегодня (15 июня – 24 канал) мы уже фактически объявили конкурс на подачу заявок. Он будет происходить до 7, кажется, июля. Потом я как член конкурсной комиссии и некоторые другие – будем отбирать главу БЭБ и дальше создавать этот орган", – рассказал Сергей Марченко.

При каких условиях от работы БЭБ будет результат

Министр финансов Украины объяснил, что изменения могут произойти, если Бюро экономической безопасности создадут с точки зрения так называемой философии борьбы со схемами по уплате налогов и злоупотреблений со стороны экономических преступлений против государства.

По словам Марченко, значительный эффект для БЭБ может иметь построение на современных способах отслеживания преступлений. Кроме того, о положительных последствиях создания Бюро может идти речь, если в этот орган наберут людей с незапятнанной репутацией, добропорядочностью и отбор будет достаточно прозрачным и незаангажированным.

Так этот орган может иметь право на жизнь и тогда будет результат,

– сказал Сергей Марченко.

Бюро экономической безопасности в Украине: коротко