Это может иметь эффект, – Марченко о создании Бюро экономической безопасности

Бюро экономической безопасности может стать эффективным органом в Украине. Однако это произойдет лишь в том случае, если создадут соответствующие условия.
Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, сейчас по БЭБ уже объявили конкурс.
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"Он (конкурс – 24 канал) должен в сентябре заработать и сегодня (15 июня – 24 канал) мы уже фактически объявили конкурс на подачу заявок. Он будет происходить до 7, кажется, июля. Потом я как член конкурсной комиссии и некоторые другие – будем отбирать главу БЭБ и дальше создавать этот орган", – рассказал Сергей Марченко.
При каких условиях от работы БЭБ будет результат
Министр финансов Украины объяснил, что изменения могут произойти, если Бюро экономической безопасности создадут с точки зрения так называемой философии борьбы со схемами по уплате налогов и злоупотреблений со стороны экономических преступлений против государства.
По словам Марченко, значительный эффект для БЭБ может иметь построение на современных способах отслеживания преступлений. Кроме того, о положительных последствиях создания Бюро может идти речь, если в этот орган наберут людей с незапятнанной репутацией, добропорядочностью и отбор будет достаточно прозрачным и незаангажированным.
Так этот орган может иметь право на жизнь и тогда будет результат,
– сказал Сергей Марченко.
Бюро экономической безопасности в Украине: коротко
- 28 января 2021 года Верховная Рада поддержала создание Бюро экономической безопасности. Орган будет предусматривать расследование экономических преступлений.
- Впоследствии, в марте 2021 года, документ о создании БЭБ подписал президент Украины.
- В апреле 2021 года вновь созданный орган поддержали члены Кабинета министров.
- 9 июня премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство дало старт процедуре отбора главы Бюро экономической безопасности.