Советник главы Офиса президента отметил, что"сейчас у нас есть контракт на несколько лет по транзиту газа – до 2024 года".

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Вопрос в том, что произойдет после 2024 года. Ведь 2024 – это не так далеко. И я согласен с министром финансов в оценке – у нас будут от этого потери. 1,5 миллиарда долларов – это немало,

- сказал он.

"Если сравним с ВВП Украины, валовым внутренним продуктом, - он около там 150 – 180 миллиардов долларов, в зависимости от курса валют, то 1,5 миллиарда – это 1%. Это много, – добавил Тимофей Милованов.

Экономика сейчас восстанавливается, рост ВВП будет 4,5% в этом году. То есть, кажется, 1% — это не так много, но это 20% роста всей экономики. И это будет происходить каждый год,

– подытожил советник главы ОП.