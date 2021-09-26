Это катастрофа, – Залужный возмущен заложенной суммой в бюджете на военных
26 сентября 2021 , 16:51Читати новину українською
Источник:"Радио Свобода"
Валерий Залужный считает катастрофической сумму, которую заложили в Госбюджете-2021 на финансирование украинской армии. Речь идет о выделении 116 миллиардов гривен.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что Вооруженные силы и Минобороны закладывали 152 миллиарда гривен в оборонный бюджет на 2022 год. Однако, по его словам, неизвестно какой сумма будет в итоге.
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Катастрофическая ситуация
Валерий Залужный отметил, что в 2021 году в бюджет было заложено 116 миллиардов гривен. По его словам, это является "катастрофой".
Катастрофическая ситуация. Это вообще ни о чем,
– добавил генерал-лейтенант.
Подробнее о выделении средств
- Денежное обеспечение украинских военных увеличили на 7,7 миллиарда гривен.
- Также выделили рекордные средства на программу развития вооружения и военной техники.
- Кроме того, 5,5 миллиарда гривен предлагают выделить для обеспечения жильем участников АТО/OOC со статусом внутренне перемещенных лиц.
- Доплаты военным пенсионерам в бюджете предусмотрено 10,6 миллиарда гривен.