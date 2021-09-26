Главнокомандующий ВСУ отметил, что Вооруженные силы и Минобороны закладывали 152 миллиарда гривен в оборонный бюджет на 2022 год. Однако, по его словам, неизвестно какой сумма будет в итоге.

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Катастрофическая ситуация

Валерий Залужный отметил, что в 2021 году в бюджет было заложено 116 миллиардов гривен. По его словам, это является "катастрофой".

Катастрофическая ситуация. Это вообще ни о чем,

– добавил генерал-лейтенант.

Обратите внимание! Кабинет министров принял расходы на сектор безопасности и обороны в проекте госбюджета-2022 в среду 15 сентября. По словам Дениса Шмыгаля, туда направили 5,95% ВВП государства.

Подробнее о выделении средств

Денежное обеспечение украинских военных увеличили на 7,7 миллиарда гривен.

Также выделили рекордные средства на программу развития вооружения и военной техники.

Кроме того, 5,5 миллиарда гривен предлагают выделить для обеспечения жильем участников АТО/OOC со статусом внутренне перемещенных лиц.

Доплаты военным пенсионерам в бюджете предусмотрено 10,6 миллиарда гривен.



Основные показатели госбюджета-2022 / Инфографика 24 канала