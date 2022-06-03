Это инструмент для стабильности гривны, – экономист объяснил, почему НБУ повысил учетную ставку

Нацбанк поднял учетную ставку с 10% до 25%. По мнению экспертов, это поможет стабилизировать гривну. Почему вы приняли такое решение и как это повлияет на граждан – читайте объяснения экономиста в статье.

Об этом 24 каналу рассказал экономист, член Совета Нацбанка Василий Фурман.

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Почему НБУ поднял учетную ставку до 25%

Это один из инструментов монетарной политики, с помощью которого Нацбанк Украины устанавливает ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Прежде всего это касается банков и других субъектов денежно-кредитного рынка Украины.

По словам эксперта, главной функцией Нацбанка есть обеспечение стабильности гривны.

Да, мы видели, что во время войны гривна понемногу обесценивалась, а инфляция в апреле составила около 16%. Поэтому НБУ не мог не реагировать и принял решение о поднятии учетной ставки,

– объяснил Фурман.

Экономист подчеркнул, что это действенный инструмент для обеспечения стабильности гривны и макроэкономики. Он подчеркнул, что такое решение основывается на опыте 2014-2015 года.

Как это повлияет на украинцев

По мнению Фурмана, для людей сегодня важно, чтобы гривна была стабильной, была небольшая инфляция и несущественный рост цен, поэтому этот инструмент поможет.

"Поднятие учетной ставки – это одна из предпосылок к возвращению НБУ в "политику плавающего курса". Хотя окончательно к этому можно будет вернуться, когда заработает экономика и возобновится украинский экспорт", – говорит он.

Эксперт подчеркнул, что украинцам важна стабильность в макроэкономике, и, поднимая учетную ставку, НБУ влияет на доходность по депозитам.

То есть люди будут меньше тратить, а будут размещать деньги на депозитах в банках. И банкиры хотят изменить доходность по краткосрочным депозитам. А депозиты – это надежно, люди не рискуют, потому что в Украине есть закон о гарантировании любой суммы в банках,

– ответил экономист.

Фурман заверил, что НБУ увеличил учетную ставку, чтобы таким образом влиять на решения банков о депозитных ставках. Таково было и в других странах мира.

"Мы видим, что это решение положительно отразится на украинской гривне. Также положительно повлияет на гривну получение средств от международных организаций (почти 5 миллиардов долларов)", – сказал он.

По словам экономиста, НБУ все делает правильно, ведь за 100 дней войны мы сохранили макроэкономическую стабильность. Система работает и будет работать дальше. Поэтому система увеличения учетной ставки до 25% является правильной.

К слову, бывший исполняющий обязанности министра экономики Павел Кухта объяснил, что повышение учетной ставки повлияет на процент кредитования и ипотеки. Но если граждане положат средства на депозит – получат хорошие проценты, что является обратной стороной медали.

Фурман о курсе гривны и повышении учетной ставки: видео