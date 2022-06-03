Об этом 24 канала рассказал экономист, член Совета Нацбанка Василий Фурман.
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Почему НБУ поднял учетную ставку до 25%
По словам эксперта, главной функцией Нацбанка есть обеспечение стабильности гривны.
Да, мы видели, что во время войны гривна понемногу обесценивалась, а инфляция в апреле составила около 16%. Поэтому НБУ не мог не реагировать и принял решение о поднятии учетной ставки,
– объяснил Фурман.
Экономист подчеркнул, что это действенный инструмент для обеспечения стабильности гривны и макроэкономики. Он подчеркнул, что такое решение основывается на опыте 2014-2015 года.
Как это повлияет на украинцев
По мнению Фурмана, для людей сегодня важно, чтобы гривна была стабильной, была небольшая инфляция и несущественный рост цен, поэтому этот инструмент поможет.
"Поднятие учетной ставки – это одна из предпосылок к возвращению НБУ в "политику плавающего курса" . Хотя окончательно к этому можно будет вернуться, когда заработает экономика и возобновится украинский экспорт", – говорит он.
Эксперт подчеркнул, что украинцам важна стабильность в макроэкономике, и, поднимая учетную ставку, НБУ влияет на доходность по депозитам.
То есть люди будут меньше тратить, а будут размещать деньги на депозитах в банках. И банкиры хотят изменить доходность по краткосрочным депозитам. А депозиты – это надежно, люди не рискуют, потому что в Украине есть закон о гарантировании любой суммы в банках,
– ответил экономист.
Фурман заверил, что НБУ увеличил учетную ставку, чтобы таким образом влиять на решения банков о депозитных ставках. Таково было и в других странах мира.
"Мы видим, что это решение положительно отразится на украинской гривне. Также положительно повлияет на гривну получение средств от международных организаций (почти 5 миллиардов долларов)", – сказал он.
По словам экономиста, НБУ все делает правильно, ведь за 100 дней войны мы сохранили макроэкономическую стабильность . Система работает и будет работать дальше. Поэтому система увеличения учетной ставки до 25% является правильной.
К слову, бывший исполняющий обязанности министра экономики Павел Кухта объяснил, что повышение учетной ставки повлияет на процент кредитования и ипотеки . Но если граждане положат средства на депозит – получат хорошие проценты, что является обратной стороной медали.